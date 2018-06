Kanye West a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o "maladie mintală" anul trecut

Rapperul Kanye West a dezvăluit într-un interviu recent că a fost diagnosticat cu o "maladie mintală", anul trecut, dar nu consideră acest fapt "un handicap, ci o superputere", care îi alimentează creativitatea, potrivit huffingtonpost.com.

Într-un interviu acordat după lansarea celui mai nou album al său, "Ye", pe 1 iunie, rapperul în vârstă de 40 de ani a declarat: "Nu am fost diagnosticat cu boala asta până la vârsta de 39 de ani". El a adăugat că este vorba despre "o maladie mintală", fără să o specifice.

Rapperul se referă la tulburarea bipolară de care suferă pe albumul "Ye". Coperta albumului include o fotografie cu munţi şi un text scris de mână: "Urăsc să fiu bipolar, este fantastic".

De asemenea, piesa "Yikes" include versurile: "Ăsta este rahatul meu bipolar.../ Asta este superputerea mea.../ Nu e un handicap. Sunt un supererou!". De asemenea, în cântecele de pe noul album vorbeşte despre sinucidere şi crimă.

Sindromul maniaco-depresiv, cunoscut şi sub denumirea de tulburare bipolară, se caracterizează prin schimbări extreme de dispoziţie, de la depresii severe până la episoade maniace, în cursul cărora bolnavii tind să aibă o dispoziţie euforică, să fie hiperactivi, agitaţi şi fără să simtă necesitatea somnului. Totodată, în cursul episoadelor depresive, persoanele care suferă de această tulburare sunt triste, se simt fără speranţă, vinovate şi/sau fără valoare şi au un nivel scăzut de energie.

Rapperul a explicat şi titlul noului album: "În Biblie, «ye» înseamnă «you» (voi, n.r.). Sunt voi. Sunt noi. Suntem noi. Sunt mai mult o reflecţie a ceea ce suntem".

Recent, Kanye West, una dintre puţinele vedete care şi-au exprimat sprijinul pentru preşedintele SUA, Donald Trump, a fost criticat vehement după ce a declarat într-un interviu că sclavia este o "alegere".

"Auzi despre sclavie timp de 400 de ani. 400 de ani? Asta sună ca şi cum ar fi o alegere", a declarat West pentru platforma de ştiri TMZ Live. West a dezvoltat apoi comentariul său, dar a părut că face o paralelă cu viziunile artistice pe care se presupune că ar trebui să le aibă ca artist afro-american. "Mental, suntem în închisoare. Îmi place cuvântul «închisoare», pentru că «sclavie» face o trimitere prea directă la ideea de persoană de culoare. Aşa cum Holocaustul este asociat cu evreii, sclavia este asociată cu persoanele de culoare", a mai spus West.

În 2016, West, care este căsătorit cu vedeta TV Kim Kardashian, şi-a întrerupt brusc turneul, după ce, în timpul unui concert, şi-a surprins fanii cu o lungă tiradă, spunând, printre altele, că ar fi optat pentru republicanul Donald Trump dacă ar fi mers la vot.

Potrivit reprezentanţilor săi, Kanye West a suferit de depresie. De la acele momente, rapperul originar din Chicago a dus o viaţă relativ discretă, până luna trecută, când a anunţat că va lansa două noi albume, în iunie. Astfel, artistul, care s-a comparat cu Michelangelo, a declarat că va lansa şi un album realizat în colaborare cu rapperul Kid Cudi, intitulat "Kids See Ghost".

Rapperul şi producătorul american Kanye West a devenit cunoscut la începutul anului 2000. Cel de-al treilea album al său, "Graduation", a fost unul dintre cel mai bine vândute materiale discografice ale anului 2007. West este câştigător a 21 de premii Grammy. "Watch the Throne", album compus în colaborare cu Jay-Z, a fost lansat în vara anului 2011. Înainte de "Ye", West a lansat "The Life of Pablo", în februarie 2016, acesta fiind cel de-al şaptelea său material discografic de studio.

