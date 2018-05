LIVE NUNTA REGALĂ, la capela St. George de la Castelul Windsor se desfăşoară ACUM/ Prinţul Harry a devenit Duce de Sussex, iar după ceremonia religioasă Meghan Markle va purta titlul de Ducesă de Sussex | GALERIE FOTO, VIDEO

UPDATE 14.10: În timpul ceremoniei religioase, Meghan Markle şi Prinţul Harry se ţin de mână.

UPDATE 14.00: Meghan Markle a ajuns la capela unde are loc căsătoria.

UPDATE 13.40: Masina în care se află Meghan Markle, viitoarea Ducesă de Sussex, a plecat spre Castelului Windsor.

UPDATE 13.30: Prinţul Harry, însoţit de cavalerul de onoare, fratele său Prinţul William au ajuns la capela St. George.

UPDATE 13.10: Atmofera în capela St. George unde are loc nunta regală este una jovială şi relaxată, sutele de invitaţi şi-au ocupat locurile aşteptând începerea ceremoniei religioase.

UPDATE 12.30 - Majoritatea invitaţilor a capela St. George de la Castelul Windsor. Dacă Oprah a ajuns printre primii, Victoria Beckham a preferat să îşi facă intrarea printre ultimii

UPDATE ora 12:00 - Imaginile din elicopter arată mulţimea de oameni care aşteapă pe tot traseul amenajat pentru trecerea cuplului regal după ceremonie. Invitaţii continuă să sosească.

UPDATE ora 11:45 - Cei 600 de invitaţi care vor lua parte la ceremonia religioasă încep să îşi ocupe locurile. Aceştia au cu sosit trăsurile la Round Tower, din Castelul Windsor, apoi au mers pe jos către capelă.

Ceremonia de la capela Saint George va fi urmată de un banchet oferit de bunica prinţului, regina Elizabeth a II-a, la St George's Hall. Ulterior, circa 200 de oaspeţi sunt aşteptaţi la o recepţie privată oferită la Frogmore House de tatăl prinţului Harry, prinţul moştenitor Charles.

UPDATE ora 10:30 - Prinţul Harry a devenit Duce de Sussex, titlu nobiliar oferit de regina Elisabeta a II-a, iar după nunta regală, Meghan Markle va purta titlul de Ducesă de Sussex, anunţă Palatul Buckingham, într-un comunicat.

"Regina (Elizabeth a II-a, n.r.) i-a oferit cu bucurie, astăzi, un ducat prinţului Harry de Wales. Titlurile sale vor fi duce de Sussex, conte de Dumbarton şi baron de Kilkeel", potrivit unui comunicat.

"Prinţul Harry devine astfel alteţa sa regală ducele de Sussex, iar doamna Meghan Markle, prin căsătorie, va deveni alteţa sa regală ducesa de Sussex", se arată în acelaşi comunicat.

Titlul de duce este cel mai înalt în ierarhia nobilimii britanice. De obicei, fiilor regali li se oferă titluri care sunt asociate celor trei provincii istorice - Anglia, Scoţia şi Irlanda - care au format Regatul Unit.

Sussex este un comitat istoric pe coasta de sud-est a Marii Britanii, având aproximativ 1,6 milioane de locuitori. Numele derivă din termenii "saxonii de sud", iar cel mai important oraş al regiunii este Brighton.

Totodată, Dumbarton se află pe partea nordică a râului Clyde, în Scoţia, iar Kilkeel este un mic oraş pescăresc din Irlanda de Nord.

În Scoţia, viitorii miri vor fi numiţi conte şi contesă de Dumbarton.

Sussex a devenit ducat în 1801, când prinţul Augustus Frederick, cel de-al şaselea fiu al regelui George al III-lea, a primit acest titlu.

Cel de-al treilea fiu al reginei Victoria, prinţul Arthur, a devenit conte de Sussex în 1874, dar titlul a dispărut după moartea nepotului acestuia, în 1943.

Today Prince Harry and Ms. Meghan Markle will become the sixteenth Royal Couple to celebrate their Marriage at Windsor Castle since 1863. Find out more: https://t.co/8vkN7JSJ4C pic.twitter.com/cpmFrMegyw

UPDATE ora 10:10 - Pentru nunta regală măsurile de securitate sunt foarte stricte. Ofiţeri de poliţie, înarmaţi cu arme semiautomate, patrulează pe străzile din Windsor, iar pe acoperişuri se află lunetişti. În jurul castelului sunt amplasate puncte de control.

UPDATE ora 10:00 - O sută de mii de persoane se estimează că vor merge la Windsor pentru nunta regală. Prinţul Harry şi Meghan Markle le-au transmis celor care vin celebreze să nu le ofere cadouri, ci să facă donaţii organizaţiilor caritabile.

UPDATE ora 9:00 - Oamenii deja s-au adunat pentru a-i vedea membri familiei regale britanice, precum şi pe invitaţii la nunta regală, mulţi venind încă din zorii zilei pentru a prinde locuri cât mai bune. Alţii, mai prevăzători, s-au instalat cu saci de dormit pe traseu.

Laura, Claire & Katie are dressed as penguins “because penguins are romantic and stay with one partner for life.” They also wanted to stand out, which they do! pic.twitter.com/DNdYlwj8S7