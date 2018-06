LOTO 6 DIN 49, LOTO 5 DIN 40, JOKER ŞI NOROC | Numerele câştigătoare de duminică, 3 iunie

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 3 iunie 2018, a avut loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Duminica, 3 iunie, au loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc din aceasta luna, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii mai, Loteria Romana a acordat 15.387 de castiguri in valoare totala de 883.618,07 lei.

Iată care sunt REZULTATELE LOTO de duminică, 3 iunie:

Joker: 28, 34, 18, 29, 22 +1

Noroc Plus: 2 3 5 1 3 3

Loto 5/40: 2, 8, 23, 6, 31, 39

Super Noroc: 6 4 1 2 9 4

Noroc: 3 4 1 5 1 8 1

Loto 6/49: 1, 11, 47, 22, 36, 46

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,97 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

La Loto 6/49, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,71 milioane lei (peste 1 milion de de euro). La Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 110.000 de lei (peste 23.600 de euro).

La Noroc Plus, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aprox. 22.000 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 89.000 lei (peste 19.000 de euro) iar la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat de aprox. 45.000 de lei (peste 9.600 de euro).

La categoria I a jocului Joker, se înregistrează cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,90 milioane lei (peste 4,3 milioane de euro), informează loto.ro.

LOTO 6/49. LOTO. Duminica, 20 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc după ce, la tragerile loto de joi, 24 mai, Loteria Română a acordat 16.686 de câştiguri în valoare totală de 856.613,02 lei.

LOTO 6/49. LOTO. JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

LOTO 6/49. LOTO. La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 19,84 milioane lei (peste 4,28 milioane de euro).

LOTO 6/49. LOTO. In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

LOTO 6/49. LOTO. La tragerea Noroc de joi, 17 mai, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 125.839,98 lei. Biletul s-a jucat la agentia 15-021 din localitatea Pucioasa, judetul Dambovita si a fost completat cu o variant simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

In luna mai, pentru fiecare tragere Loto 6/49, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu cate 50.000 de lei.

