Madonna, de la sex la sexagenară, în sensul bun

Madonna împlineşte 60 de ani pe 16 august şi artista, a cărei carieră a fost pentru o bună perioadă de timp sinonimă cu scandalul şi sondarea insistentă a motivelor sexuale în cultura pop, începe să fie ea însăşi scandalizată de faptul că presa tinde să îi recunoască mai mult supravieţuirea.

Multe dintre scandalurile de care a fost legat numele ei par în prezent secvenţe dintr-un film de epocă, dar, în anii '80, biserica încă mai putea să ameninţe cu excomunicarea atunci când motivele religioase dintr-un videoclip erau percepute ca ireverenţioase. Era vorba despre videoclipul "Like a Prayer", din 1989, iar compania Pepsi, care îşi făcuse un clip cu piesa cântăreţei, a retras materialul video imediat ce a izbucnit controversa.

În 1998, după un recital în timpul galei MTV Video Music Awards, credincioşi hinduşi s-au arătat nemulţumiţi de folosirea simbolurilor care reprezintă castitatea, puritatea şi devotamentul faţă de Dumnezeu. Nici autorităţile laice nu s-au dovedit mai înţelegătoare, în 1991, Madonn a fost la un pas să fie arestată în Canada, după ce a simulat masturbarea într-un concert organizat în Toronto.

Chiar şi în 2009, când a cântat la Bucureşti, presa a notat faptul că publicul din România a reacţionat cu huiduieli atunci când interpreta a spus pe scenă "am auzit la ştiri că ţiganii din Europa de Est sunt discriminaţi. Asta n-ar trebui să se întâmple, şi ei sunt oameni ca şi noi".

Vedeta s-a mutat în Portugalia în 2017, prin aceasta încercând să susţină eforturile fiului său în vârstă de 12 ani, David Banda, care a fost acceptat la academia de fotbal a clubului Benfica Lisabona. Cântăreaţa locuieşte în Portugalia împreună cu patru dintre cei şase copii ai săi. Rocco, fiul său în vârstă de 17 ani, a rămas la Londra, unde locuieşte cu tatăl său, regizorul Guy Ritchie. Fiica sa cea mare, Lourdes, în vârstă de 21 de ani, locuieşte în Statele Unite ale Americii, unde plănuieşte să aibă o carieră ca dansatoare. Şase fraţi au fost şi în copilăria cântăreţei, aceasta purtând cele două nume ale mamei sale, Madonna Louise.

Din momentul în care a renunţat la studii pentru a urma o carieră în dans la New York şi până când a lansat primul album - "Everybody", din 1982 - au trecut patru ani, în care Madonna a făcut backing vocals, a cântat la tobă şi la chitară în diferite trupe şi a devenit una dintre referinţele muzicale obligatorii pentru cluburile acelor vremuri.

Statutul său de "fashion icon" a dominat anii '80, imaginea sa din acel moment datorându-se stilistei Maripol, responsabilă şi pentru stilul consacrat de nume ca Grace Jones, Debbie Harry şi Cher.

Din acel moment, fiecare apariţie a Madonnei a rămas legată de o schimbare de imagine. A publicat "SEX", o carte de fotografii erotice, a cântat despre sarcina la adolescente ("Papa Don't Preach"), a fost primul artist care a lansat un single video (după ce MTV a refuzat să mai difuzeze videoclipul pentru "Justify My Love”), de fiecare dată reuşind să aibă vânzări record.

Nu acelaşi succes l-a avut atunci când a fost vorba despre cinematografie, cu toate că a jucat în nu mai puţin de 21 de filme şi chiar dacă apariţia ei în adaptarea pentru marele ecran a musicalului "Evita" i-a adus un Glob de Aur.

Potrivit publicaţiilor de specialitate, Madonna - care, în martie 2008, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame - rămâne şi în 2018 cea mai bogată femeie din industria muzicală americană, cu o avere estimată la 590 de milioane de dolari (Forbes). În Cartea Recordurilor, succesul său financiar este depăşit numai de The Beatles, Elvis Presley şi Michael Jackson.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, numită şi "Queen of Pop (regina muzicii pop)", Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume în întreaga lume.

