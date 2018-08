"MEG: Confruntare în adâncuri/ The Meg", pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

Lungmetrajul "MEG: Confruntare în adâncuri/ The Meg", regizat de Jon Turteltaub, cu Jason Statham în rolul principal, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 44,5 milioane de dolari în weekendul premierei, potrivit boxofficemojo.com.

Orice adânc al oceanului are monstrul lui de scos la lumină. Cel din "Meg" este Megalodon, un rechin uriaş care a pierdut momentul în care s-a anunţat că preistoria s-a terminat şi bântuie prin spaimele cercetătorilor. Dar, ca orice suflet, şi monştrii au prietenii lor. Cartea de la care a pornit aventura a fost publicată în 1997, "Meg: A Novel of Deep Terror", de Steve Alten.

Liderul săptămânii trecute, lungmetrajul de acţiune "Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible. Fallout", de Christopher McQuarrie, cu Tom Cruise în rolul principal, a coborât pe locul secund, cu încasări de 20 de milioane de dolari. În cel de-al şaselea film al francizei de succes, Ethan Hunt (Tom Cruise) şi echipa sa (Impossible Mission Force), specializată în spionaj în condiţii extreme, se lansează într-o cursă contra cronometru pentru a recupera plutoniul sustras de o organizaţie teroristă internaţională.

Pe poziţia a treia în box office-ul nord-american s-a situat filmul "Christopher Robin şi Winnie de Pluş/ Christopher Robin", de Marc Forster, cu Ewan McGregor, care a avut încasări de 12,4 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul spune o poveste de maturitate a copilului din cartea lui A. A. Milne. Christopher era cu nume şi prenume transpunerea în ficţiune a copilului pe care scriitorul îl avea în realitate. Ca orice adult, problemele lui Christopher sunt raportul dintre serviciu şi familie. Şi stresul îi readuce în viaţă partenerul de poveşti din copilărie, ursuleţul de pluş. Dar ursul are propriile lui probleme, pentru că şi jucăriile îşi pierd prietenii.

Pe poziţia a patra s-a situat o premieră, horrorul "Legenda lui Slender Man/ Slender Man", de Sylvain White, care a avut încasări de 11,4 milioane de dolari. "Slender Man" spune povestea unei creaturi înalte, cu braţe anormal de lungi, lipsit de trăsături faciale, care este responsabil pentru dispariţia a numeroşi copii şi adolescenţi, potrivit cinemagia.ro.

Lungmetrajul regizat de Spike Lee "Agent provoKkKator/ BlacKkKlansman" s-a situat pe locul al cincilea, cu încasări de 10,8 milioane de dolari în weekendul premierei. Cu John David Washington - fiul lui Denzel Washington -, filmul spune povestea reală a unui detectiv de culoare, Ron Stallworth, care, în anii 1970, în statul american Colorado, reuşeşte să se infiltreze în filiala locală a Ku Klux Klan.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele din America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute este completat de "Spionul care mi-a dat papucii/ The Spy Who Dumped Me", de Susanna Fogel (6,6 milioane de dolari), "Mamma Mia! Here We Go Again", de Ol Parker (5,8 milioane de dolari), "The Equalizer 2", de Antoine Fuqua (5,5 milioane de dolari), "Hotel Transilvania 3: Monştrii în Vacanţă/ Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation", de Genndy Tartakovsky (5,1 milioane de dolari), "Omul Furnică şi Viespea/ Ant-Man and the Wasp", de Peyton Reed (4 milioane de dolari).

