MINIVACANŢA de Rusalii şi 1 Iunie: Ce destinaţii turistice preferă românii şi cât plătesc

În 2018, Rusaliile (28 Mai) cad lunea, iar 1 Iunie vinerea, astfel că mai mulţi turişti încearcă o „punte” între cele două weekend-uri libere, alegând destinaţii exotice. Alţii preferă staţiunile din România (litoral şi balneo), arată datele transmise pentru MEDIAFAX de agenţiile de turism.

„Cele mai solicitate destinaţii operate cu zboruri charter, din oferta Cocktail Holidays, au fost Sharm El Sheikh (Egipt), Dubai, Costa Brava, Costa del Sol şi Costa Blanca. Solicitate au fost, de asemenea, circuitele în Israel şi America de Est şi programele sociale în Spania, cu plecări din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi. Pentru vacanţele lor, turiştii au ales, în general hotelurile de patru şi cinci stele, all inclusive, cu facilităţi SPA”, a declarat Maria Goicea, marketing manager Cocktail Holidays.

Pentru un sejur de şapte nopţi cu all inclusive, hotel de 4-5 stele şi transport charter avion (cu toate taxele incluse, asigurări medicale şi storno), turiştii au plătit, în medie, 650 de euro/persoană. Exemple: Top Pineda Palace 4*, Costa Brava, cu plecare 26 mai, charter avion din Bucureşti, sejur 7 nopţi cu mic dejun - de la 510 euro/persoană, cu toate taxele incluse; Towers Rotana 4*, Dubai, cu plecare 26 mai, charter avion din Bucureşti, sejur 7 nopţi cu mic dejun - de la 534 euro/persoană, cu toate taxele incluse; Parrotel Beach Resort 5*, Sharm El Sheikh, cu plecare 26 mai, charter avion din Bucureşti, sejur 7 nopţi cu all inclusive - de la 560 euro/persoană, cu toate taxele incluse.

Ca oferte last minute, Cocktail Holidays oferă: Sharm El Sheikh, plecare 26 mai, charter avion, sejur 7 nopţi + all inclusive - de la 475 euro/persoană, Cipru – Larnaca, plecare 24 mai, charter avion, sejur 7 nopţi + all inclusive - de la 580 euro/persoană sau Circuit Israel, plecare 25 mai, transport avion, cazare 5 nopţi cu demipensiune si tururi de oraş - de la 629 euro/persoană.

Maria Goicea a mai menţionat că pentru perioada Rusaliilor 2018 „rezervările au pornit încă de la începutul anului, astfel că înregistrăm un grad de ocupare a zborurilor charter de peste 95%”.

Şi Dan Dumitru, marketing manager Paralela 45, a subliniat că datorită zilelelor libere - a doua zi de Rusalii, luni 28 mai, şi vineri, 1 Iunie - cei mai mulţi turişti au decis să facă o punte, unind weekendurile. „Avem şi turişti care au ales fie weekend-ul de Rusalii, fie pe cel de 1 Iunie pentru o minivacanţă”, a spus oficialul.

Printre clienţii Paralela 45, cele mai căutate vacanţe în România au fost cele pe litoral. „Sezonul de anul acesta se anunţă promiţător graţie temperaturilor ridicate prognozate de meteorologi. De exemplu, pentru litoralul românesc, hotelurile din portofoliul Paralela 45 au tarife care pornesc de la 9 euro/persoană/noapte, un sejur de 6 zile ajungând la 120 de euro pentru 2 persoane cu mic dejun inclus”, a spus Dan Dumitru.

În străinătate, litoralul bulgăresc a ocupat primul loc în topul preferinţelor turiştilor, probabil distanţa fiind principalul motiv, dar şi serviciile all-inclusive. Tarifele pentru 6 nopţi în acelaşi interval pornesc de la 380 de euro pentru 2 persoane, în sistem all-inclusive, la hoteluri de 3 stele. Totodată, vacanţa în Antalya şi circuitul în Rusia au fost la mare căutare în această vacanţă de Rusalii, acum fiind şi renumitele nopţi albe.

„Cererea este însă intensă şi pentru munte sau balneo în perioada respectivă. De exemplu, la munte un sejur de 6 nopţi porneşte de la 124 de euro pentru 2 persoane într-o staţiune de pe Valea Prahovei, în timp ce pentru staţiunile balneoclimaterice tarifele de cazare încep de la 139 de euro pentru 2 persoane cu mic dejun inclus”, a mai spus reprezentantul Paralela 45.

Bugetele românilor care au ales această agenţie au fost destul de diferite. Pentru un city break în Istanbul de 4 nopţi cu autocarul, cazare la hotel de 3 stele cu mic dejun inclus, turiştii au plătit 189 de euro/persoană. Iar pentru o vacanţă de Rusalii în Rusia, turiştii au plătit 1.135 euro/persoană pentru 7 nopţi de cazare cu mic dejun inclus - 3 nopţi în Moscova şi 4 nopţi în Sankt Petersburg.

„În acest moment, oferte last minute mai avem la câteva hoteluri de pe litoralul românesc în staţiunea Mamaia, unde un sejur de 3 nopţi începe de la 201 lei/persoană în cameră dublă. Şi au mai rămas câteva camere pe litoralul bulgăresc, unde preţurile încep de la 27 euro/persoană/noapte cu mic dejun inclus, sejururile fiind de minimum 3 nopţi”, a mai arătat reprezentantul Paralela 45.

Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, vânzările agenţiei au crescut cu 10%, mult mai multe persoane făcându-şi planurile de vacanţă destul de devreme. Totodată, vremea bună şi apropierea sezonului determină un număr foarte mare de turişti să achiziţioneze din timp sejururile pentru sezonul estival, în intervalul iulie-septembrie. La mare căutare sunt în continuare ofertele pentru sejururi externe în special pentru destinaţiile unde Paralela 45 operează curse charter: Turcia, Grecia, Spania, Portugalia, Croaţia.

În cazul clienţilor Happy Tour, unii turişti au preferat să unească weekend-urile, iar alţii au dorit să meargă separat în Bulgaria, Paris - Disneyland, Lisabona, Tel Aviv, Barcelona sau Roma. „Cei mai mulţi români au preferat să petreacă vacanţa de Rusalii sau de 1 Iunie în city break-uri. Prin urmare, cele mai multe pachete au fost vândute către Disneyland Paris, Tel Aviv şi Bulgaria”, a declart Daniela Ţoncu, head of leisure Happy Tour.

Disneyland Paris a fost foarte căutat de familiile cu copii, în special pentru minivacanţa de 1 Iunie, când sărbătorim Ziua Copilului. „Pentru vacanţa de la sfârşitul lunii mai, românii au un buget de 600 euro/două persoane adulte pentru un city break de 3 nopţi.

„Ca oferte last minute, avem o promoţie pentru Disneyland, cu reducere de până la 20% la cazare şi upgrade gratuit la demipensiune. Prin urmare, un pachet la Disneyland în perioada 31 mai - 3 iunie costă de la 1.092 euro pentru doi adulţi şi un copil în vârstă de 5 ani, cu demipensiune şi acces gratuit în parc”, a menţionat reprezentanta Happy Tour.

Vânzările agenţiei au crescut cu 10% în această perioadă, „lucru care se întâmplă în general în preajma zilelor libere”, a mai spus Daniela Ţoncu.

