Mocăniţa Huţulca, una dintre principalele atracţii turistice din Bucovina, mutată într-o gară fără curent şi toalete

Mocăniţa Huţulca, una dintre principalele atracţii turistice din Bucovina, a fost mutată într-o gară veche, care nu are toalete, curent sau locuri de parcare. Decizia a fost luată de administrator, după plângerea formulată de CNCFR, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Share pe Facebook 91 afişări

Preşedintele Asociaţiei pentru Păstrarea Liniilor Înguste din România, Georg Hocevar, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că decizia ca mocăniţa Huţulca, să plece din altă staţie din judeţul Suceava, a fost luată pe fondul dificultăţilor apărute după plângerea formulată de CNCFR.

„Am fost nevoiţi să abandonăm Gara CFR Moldoviţa şi să revenim la vechiul punct de plecare, Gara CFF Moldoviţa. În această staţie nu avem curent, toalete şi locuri de parcare. Hotărârea a venit pe fondul dificultăţilor pe care le avem după plângerea formulată de cei de la CNCFR”, a spus Georg Hocevar.

Potrivit acestuia, reprezentaníi CFR au formulat o plângere penală, susţinând că liniile de la noua gară ar fi fost distruse în urmă cu câteva luni, când, de fapt, spune Hocevar, administratorii mocăniţei ar fi ar fi renovat gara în toamna anului trecut, iar terenul pe care se află liniile CFR nu aparţine companiei, ci autorităţilor locale.

„Iniţial, am fost chemat la audieri în acest caz în calitate de martor. Apoi am fost informat că şi Inspectoratul Judeţean în Construcţii Suceava a formulat un denunţ împotriva mea şi calitatea mea a fost schimbată în cea de suspect. Ştiţi ce urmează după asta, nu?! Calitatea de inculpat! Noi nu am distrus nicio linie acolo, este o situaţie absurdă! Până nu se rezolvă această situaţie, nu pot în continuare să neglijez libertatea mea pentru ceva ce am făcut de bună credinţă. În aceste condiţii nu văd altă soluţie decât să ne retragem deocamdată în vechea staţie de plecare CFF Moldoviţa", a adăugat Hocevar.

Potrivit acestuia, tot ce a făcut a fost să încerce să le creeze turiştilor condiţii mai bune, amenajând în noua gară toalete, o casă de bilete, un muzeu şi un teren de joacă pentru copii, însă s-a ales cu o plângere penală pe motiv că ar fi distrus, de fapt, gara.

Calea ferată cu ecartament îngust de la Moldoviţa a fost construită de un gaterist german şi a fost dată în folosinţă în anul 1888. Cu o lungime iniţială de 24 de kilometri, aceasta a fost folosită pentru transportul lemnului din pădure către gater.

În anul 2005, austriacul George Hocevar a cumpărat mocăniţa Huţulca şi ce a mai rămas din calea ferată din Moldoviţa, folosind-o în scop turistic.

Conform autorităţilor locale, anual, peste 15.000 de turişti se plimbă cu mocăniţa Huţulca.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.