Morgan Freeman, acuzat de hărţuire sexuală. Recţia actorului

Opt femei îl acuză pe actorul Morgan Freeman de hărţuire sexuală şi verbală, notează The Guardian.

Share pe Facebook 2451 afişări

Potrivit CNN, Morgan Freeman le-ar fi supus pe respectivele femei hărţuirii sexuale şi verbale pe platourile de filmare, dar şi la compania sa de producţie Revelations Entertainment. Acestea susţin că actorul făcea adesea remarci nepotrivite legate de felul în care arătau.

Una dintre femei susţine că în vara anului 2015, când a lucrat ca asistent de producţie pe platoul de filmare al comediei Going in Style, a experimentat luni întregi de hărţuire din partea lui Morgan Freeman, acuzând că actorul a atins-o fără permisiunea ei şi a comentat adesea cu privire la felul în care arăta şi cum se îmbrăca.

Aceasta povesteşte: Freeman "tot încerca să-mi ridice fusta şi m-a întrebat dacă port lejerie intimă". Alan Arkin, co-star al filmului, i-ar fi cerut lui Freeman să înceteze. "Morgan s-a speriat şi nu a mai ştiut ce să spună", îşi aminteşte aceasta, care a dorit să rămână anonimă.

În urma acuzaţiilor, Morgan Freeman a spus într-o declaraţie de presă: "Oricine mă cunoaşte sau a lucrat cu mine ştie că nu sunt o persoană care ar jigni intenţionat sau care ar face pe cineva să se simtă incomod. Îmi cer scuze faţă de oricine s-a simţit nerespectat sau incomod - nu a fost niciodată intenţia mea."

Morgan Freeman este cel mai recent nume din industria de divertisment acuzat de comportament inadecvat, în urma scandalului Weinstein.

Producătorul de film american Harvey Weinstein, anchetat pentru abuzuri sexuale de către autorităţile federale din New York, se va preda vineri Poliţiei, afirmă surse apropiate anchetei citate de site-ul postului CNN.

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din New York, Los Angeles şi Londra.

Poliţia din New York a deschis o anchetă după ce actriţele Lucia Evans şi Paz de la Huerta l-au acuzat pe Weinstein de viol.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.