Motocicletă modificată în aşa fel încât să semene cu una de curse din 1960, prezentată la Cluj | GALERIE FOTO

O motocicletă unicat, modificată şi modernizată pentru a semăna cu una de curse din anii 1960, evaluată la 10.000 de euro, a fost prezentată, sâmbătă, la BikeFest, întrunirea anuală a motocicliştilor din România, care are loc în comuna Gilău, judeţul Cluj, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Dorin Racz, un tânăr de 28 de ani din Câmpia Turzii, judeţul Cluj, care se ocupă de realizarea motocicletelor la comandă, a declarat sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, că a lucrat la motocicletă două - trei luni şi i-a adus îmbunătăţiri tehnice pentru a-i creşte performanţele.

”Am primit o comandă din partea unui client care avea o motocicletă Honda CX 500 din 1980 pe care am modificat-o astfel încât să semene cu una de curse din 1960. Am modernizat-o, i-am pus suspensii întărite, frâne şi cauciucuri de curse şi alte îmbunătăţiri tehnice astfel încât să îi cresc performanţele şi să atingă 170 de kilometri pe oră. Am lucrat la ea două – trei luni şi am pus piese adunate din toată lumea. Este o motocicletă unicat, evaluată acum la peste 10.000 de euro. Toţi cei care au văzut motocicleta la BikeFest au fost încântaţi de felul în care arată”, a spus Racz.

În 2016, o motocicletă realizată de Racz a ocupat locul 6 la Campionatul Mondial de Motociclete Custom din Germania.

La BikeFest, eveniment care se desfăşoară în perioada 25-27 mai la campingul Eldorado Gilău, sunt prezenţi motociclişti din întreaga ţară, dar şi din străinătate.

Aproape 1.000 de motociclişti au participat în cursul zilei la o paradă moto până la Cluj-Napoca şi retur, după care s-au întrecut în concursuri de îndemânare şi motociclete custom.

Seara vor avea loc concerte susţinute de trupele New Proscenium, Scarlet Aura şi Dream Stealers.

