NUNTA REGALĂ | Meghan Markle va intra în selectul club al "oamenilor din popor" care s-au căsătorit cu feţe regale | GALERIE FOTO

Fosta actriţa americană Meghan Markle va intra astăzi în clubul select al persoanelor fără titlu nobiliar care s-au căsătorit cu feţe regale, urmând să devină soţia prinţului Harry al Marii Britanii.

Markle, în vârstă de 36 de ani, calcă pe urmele lui Kate Middleton, care s-a căsătorit cu fratele mai mare al lui Harry, prinţul William, în 2011, şi ale altei actriţe americane, Grace Kelly, care a renunţat la cariera de la Hollywood pentru a deveni soţia prinţului Rainier al III-lea de Monaco, potrivit Reuters.

Prezentăm mai jos câteva dintre mariajele recente care au avut ca protagonişti înalţi membri ai familiilor regale şi "oameni din popor":

Grace Kelly şi prinţul Rainier

Un simbol al Hollywood-ului, star al unor filme precum "Să prinzi un hoţ/ To Catch a Thief" şi "Cu C de la crimă/ Dial M for Murder", ambele regizate de Alfred Hitchcock, Grace Kelly a renunţat la cariera sa pentru a se căsători cu principele Rainier de Monaco, pe 18 aprilie 1956. Cei doi se cunoscuseră la Festivalul de la Cannes, cu un an înainte.

Grace de Monaco a murit la vârsta de 52 de ani, pe 14 septembrie 1982, după ce, cu o zi înainte, s-a prăbuşit cu maşina de pe un drum de munte, din cauza unui accident cerebral suferit în timp ce conducea. Principele Rainier a murit în 2005.

Prinţesa Takako şi Hisanaga Shimazu

Prinţesa Takako Suga a Japoniei, cea mai mică fiică a împăratului Hirohito, s-a căsătorit cu analistul financiar Hisanaga Shimazu, la Tokyo, pe 3 martie 1960. Ea a renunţat la titlul imperial şi a adoptat numele soţului ei, devenind Takako Shimazu.

Sonja Haraldsen şi prinţul moştenitor Harald al Norvegiei

Sonja Haraldsen şi prinţul moştenitor Harald au avut o relaţie mai mulţi ani înainte ca acesta să îi spună tatălui său, regele Olav al V-lea, că nu se va căsători cu nimeni altcineva decât cu iubita sa. Harald era unicul moştenitor al tronului Norvegiei şi acest fapt a pus succesiunea în pericol.

S-au căsătorit pe 29 august 1968, după ce regele s-a consultat cu guvernul şi le-a permis să se logodească.

Silvia Renate Sommerlath şi regele Carl Gustaf al Suediei

Regina Silvia a Suediei era consilier educaţional la Jocurile Olimpice de la Munchen, în 1972, când l-a cunoscut pe Carl Gustaf, pe atunci prinţ moştenitor. S-au căsătorit pe 19 iunie 1976.

Rania Al-Yassin şi prinţul moştenitor Abdullah al Iordaniei

Fiică de medic, Rania Al-Yassin, născută în Kuwait, din părinţi palestinieni, l-a cunoscut pe Abdullah al II-lea la o cină. A studiat la Cairo şi a lucrat pentru Citibank şi Apple în Iordania. Cei doi s-au căsătorit în 1993, iar Abdullah a urcat pe tron în 1999.

Masenate Mohato Seeiso şi regele Letsie al Lesotho

Masenate Mohato Seeiso a fost prima persoană fără titlu nobiliar care a intrat în familia regală a statului Lesotho. S-a căsătorit cu regele Letsie al III-lea pe 18 februarie 2000.

Mette-Marit Tjessem Hoiby şi prinţul moştenitor Haakon al Norvegiei

Mamă singură, Mette-Marit Tjessem Hoiby s-a căsătorit cu prinţul moştenitor Haakon pe 25 august 2001. Se cunoscuseră la un festival de muzică, la sfârşitul anilor 1990.

Maxima Zorreguieta şi prinţul moştenitor Willem Alexander al Olandei

Maxima Zorreguieta, fost bancher în Argentina, l-a cunoscut pe Willem-Alexander în 1999, la Sevilia, în Spania, în timpul unui festival. S-au căsătorit pe 2 februarie 2002 şi au devenit regele şi regina Olandei în 2013, după ce mama lui Willem-Alexander, regina Beatrix, a abdicat. Maxima a fost prima regină consoartă a Olandei din 1890.

Mary Donaldson şi prinţul Frederik al Danemarcei

Australianca Mary Donaldson l-a cunoscut pe prinţul Frederik în timpul Jocurilor Olimpice de la Sydney din 2000. S-au căsătorit la Copenhaga, pe 14 mai 2014.

Letizia Ortiz Rocasolano şi prinţul Felipe al Spaniei

Letizia Ortiz Rocasolano era o jurnalistă reputată, divorţată, când l-a cunoscut pe prinţul Felipe, cu care s-a căsătorit pe 22 mai 2004. A devenit prima regină fără titlu nobiliar a Spaniei, în iunie 2014, după ce soţul ei s-a urcat pe tron.

Prinţul Joachim al Danemarcei şi Marie Agathe Odile Cavallier

Al patrulea în ordinea succesiunii la tronul Danemarcei, prinţul Joachim a cunoscut-o pe franţuzoaica Marie Agathe Odile Cavallier la o vânătoare privată, în 2002. În 2005, Joachim a divorţat, în urma unui acord mutual, de soţia sa, Alexandra, originară din Hong Kong, cu care avea doi fii. S-a căsătorit cu Cavallier pe 24 mai 2008, iar aceasta a devenit prinţesa Marie.

Tatiana Blatnik şi principele Nikolaos al Greciei

Tatiana Blatnik, născută la Caracas, în Venezuela, crescută în Elveţia, lucra ca organizator de nunţi pentru Diane von Furstenberg înainte de a se căsători cu prinţul Nikolaos, fiul fostului rege al Greciei Constantin al II-lea, pe 25 august 2010.

Campioana olimpică Charlene Wittstock şi prinţul Albert de Monaco

Charlene Lynette Wittstock s-a născut în Bulawayo, Zimbabwe, în ianuarie 1978. Campioana la înot a reprezentat Africa de Sud la Jocurile Olimpice din 2000, înainte de a se căsători cu prinţul Albert al II-lea de Monaco, pe 1 iulie 2011. Cei doi se cunoscuseră în 2006. Prinţul Albert este fiul lui Grace Kelly.

Sofia Hellqvist şi prinţul Carl Phillip al Suediei

Sofia Hellqvist a fost model şi star de reality show înainte de a deveni prinţesă a Suediei, prin căsătoria cu prinţul Carl Phillip, pe 13 iunie 2015.

Kate Middleton şi prinţul William al Marii Britanii

Kate Middleton, al cărei tată este pilot şi a cărei mamă a fost însoţitoare de bord, devenită între timp femeie de afaceri, l-a cunoscut pe prinţul William pe când amândoi studiau la Universitatea St Andrew din Scoţia, în 2001. S-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, iar Kate a devenit prima femeie din popor care s-a căsătorit cu un prinţ atât de apropiat de tronul Marii Britanii în linia de succesiune, în ultimii 350 de ani ai monarhiei.

