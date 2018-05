O fotografie a starului filmelor de acţiune Jet Li, "slăbit şi de nerecunoscut", stârneşte îngrijorare în rândul fanilor - FOTO

Fotografia a fost realizată la un eveniment care a avut loc în ianuarie, într-un oraş din sudul Chinei.

Imaginea a stârnit vâlvă, presa vorbind despre faptul că actorul chinez pare foarte slăbit.

Celebru mult timp pentru aspectul tânăr şi mişcările sale agile, starul pare de nerecunoscut în această imagine.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D