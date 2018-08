Premierele cinematografice ale săptămânii împart problemele pe vârste şi pe zone geografice

Probleme cu superputerile adolescenţei, cu monştrii de sub apă sau din trecut şi necazuri între comedie şi dramă cu vecinii vin pe ecranele cinematografelor româneşti în al doilea weekend de august.

Premierele care intră pe ecranele româneşti vineri sunt patru pelicule care par să-şi fi propus mai mult decât au dus la capăt: fie că sunt vânaţi adolescenţii cu puteri paranormale sau că adâncurile oceanelor scot la lumină monştri consideraţi dispăruţi, că vecinii îşi pun beţe în roate şi se căsăpesc cu umor mai mult sau mai puţin voluntar ori că experienţa teroristă este revizitată de un tânăr condamnat de foştii săi camarazi, dar şi de duşmani.

"Minţi primejdioase/ The Darkest Minds" este un film cu o distribuţie despre care critica spune că merita o poveste mai bună. Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Miya Cech, Skylan Brooks joacă în aventura adolescenţilor care îşi descoperă superputeri. Ecranizare după un roman de Alexandra Bracken, pelicula spune o primă parte dintr-o trilogie care tratează destul de comercial teme ceva mai întunecate.

Imaginile de prezentare se pot vedea aici

Când este vorba despre întuneric, "MEG: Confruntare în adâncuri/The Meg" vine cu o întâlnire neaşteptată între Jason Statham şi regizorul Jon Turteltaub, responsabil pentru "Burlaci întârziaţi/ Last Vegas" (2013), "Ucenicul vrăjitor/ The Sorcerer's Apprentice" (2010), "Comoara Naţională: Cartea Secretelor/ National Treasure 2: Book of Secrets" (2007), dar şi pentru "The Kid / Puştiul (2000), cu Bruce Willis, şi "Instinct" (1999), cu Cuba Gooding Jr. şi Anthony Hopkins. Orice adânc al oceanului are monstrul lui de scos la lumină. Cel din "Meg" este Megalodon, un rechin uriaş care a pierdut momentul în care s-a anunţat că preistoria s-a terminat şi bântuie prin spaimele cercetătorilor. Dar, ca orice suflet, şi monştri au prietenii lor. Cartea de la care a pornit aventura a fost publicată în 1997, "Meg: A Novel of Deep Terror", de Steve Alten.

Secvenţele alese pentru prezentarea filmului pot fi văzute aici:

O istorie dintr-o suburbie islandeză spune "Copacul vrajbei noastre/ Undir trénu". Filmul regizat de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson vine cu umorul negru care propulsează rapid o neînţelegere între vecini în domeniul confruntărilor de coşmar. Problemele islandezilor par normale, dar rezolvările au un aer special.

Mostre din umorul dramatic al poveştii se găsesc aici:

Drama pură este ambiţia realizatorilor din "O viaţă violentă/ Une vie violente", despre care presa spune că, în cele mai bune momente, se situează undeva între "Gomorrah" şi "Naşul". Despre Frontul de Eliberare Naţională Corsican poate nu se ştiu atât de multe la prima pomenire a numelui. Un personaj prins între convingeri politice şi variante de naţionalism terorist scrie cuvântul "suspans" pe tot ecranul din momentul în care e vorba nu doar să se întoarcă în oraşul în care a fost condamnat la moarte de diferite grupuri insurgente, dar şi să ducă spectatorul printr-o istorie pe scurt a mişcării patriotice.

Drama se desfăşoară în termenii pe care îi surprinde un trailer astfel:

Din ce se vede, confruntarea de box office în România se va da după acest final de săptămână tot între "Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission: Impossible. Fallout" şi "Hotel Transilvania 3: Monştrii în vacanţă/Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation", primul aflat abia în cea de-a doua săptămână în cinematografele româneşti, cel de-al doilea numărând deja a cincea săptămână în care stă în topul 10 al încasărilor de la noi.

