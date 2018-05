Soţii Barack şi Michelle Obama se lansează în producţia de televiziune şi vor realiza pentru Netflix seriale, filme şi documentare

Fostul preşedinte american Barack Obama şi soţia sa, Michelle Obama, au încheiat un acord cu platforma de streaming Netflix pentru a produce seriale, filme şi documentare, potrivit unui comunicat al companiei, citat de AFP.

Share pe Facebook 297 afişări

Netflix nu a oferit detalii despre viitoarele proiecte ale fostului cuplu prezidenţial, dar a indicat faptul că ar putea fi vorba despre o serie de dezbateri, reality show-uri, seriale şi filme documentare şi lungmetraje de ficţiune.

Soţii Obama vor produce conţinuturile prin intermediul companiei de producţie Higher Ground Productions, pe care au înfiinţat-o în acest scop.

"Sperăm să cultivăm şi să ajutăm să se afirme vocile talentelor, surse de creativitate şi de inspiraţie care promit mai multă compasiune şi înţelegere între semeni", a declarat Barack Obama - al 44-lea preşedinte al SUA (2009 - 2017) -, potrivit aceluiaşi comunicat.

Potrivit The New York Times, care citează surse apropiate lui Barack Obama, fostul preşedinte american nu va folosi platforma ca instrument politic.

Tranzacţia constituie o modalitate foarte bună de promovare pentru Netflix, care vrea să se poziţioneze ca destinaţie naturală a creatorilor de conţinuturi şi nu ezită să aloce sume colosale în acest sens.

Nu a fost făcută publică valoarea tranzacţiei, însă presa de specialitate o compară cu alte două operaţiuni majore recente ale Netflix.

Platforma a reuşit să îi atragă pe producătorii de succes Ryan Murphy ("Glee", "The People vs O.J. Simpson"), căruia i-a oferit un cec de 300 de milioane de dolari pentru cinci ani, şi Shonda Rhimes ("Scandal", "Grey's Anatomy", "How to Get Away with Murder"), care a primit suma de 100 de milioane de dolari pentru patru ani.

La începutul lunii martie 2017, publicaţia Financial Times a scris că Barack şi Michelle Obama au semnat un contract cu Penguin Random House pentru publicarea memoriilor lor. Editura le-ar fi plătit peste 60 de milioane de dolari pentru drepturile asupra celor două volume de memorii.

Compania de divertisment americană Netflix a fost înfiinţată în 1997, de Reed Hastings şi Marc Randolph, şi este specializată în furnizarea de conţinuturi în streaming şi video-on-demand. În 2013, Netflix a început să producă şi să distribuie online filme şi seriale.

În prezent, platforma de streaming Netflix are aproximativ 125 de milioane de abonaţi în 190 de ţări.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.