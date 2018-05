Tom Cruise se întoarce la unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, în "Top Gun 2"

Actorul american Tom Cruise se întoarce la unul dintre cele mai celebre roluri ale sale, Pete "Maverick" Mitchell, în continuarea filmului devenit un clasic al cinematografiei "Top Gun", pentru care producţia a început deja, potrivit hollywoodreporter.com.

Lungmetrajul "Top Gun: Maverick", o producţie Paramount, este programat pentru lansare pe 12 iulie 2019.

Starul hollywoodian a publicat o fotografie pe platforma online Twitter chiar în prima zi de producţie. Actorul este prezentat cu spatele, în prim plan, uitându-se la avionul său de vânătoare Tomcat. Pe mijlocul fotografiei este scris textul "Feel the need" ("simt nevoia"), o aluzie la una dintre cele mai celebre replici din filmul original.

Cu o poveste situată în zilele noastre şi tehnică militară modernă, noul film prezintă încercarea piloţilor veterani de a demonstra că pot face faţă noilor tehnologii în domeniu, reprezentate de drone.

Filmul va fi regizat de Joseph Kosinski, iar legendarul compozitor german Harold Faltermeyer, care a lucrat la memorabila coloană sonoră a peliculei originale, va face şi el parte din echipa de producţie.

Producător este Jerry Bruckheimer - care a produs şi filmul original, regizat de Tony Scott, decedat în 2012 -, alături de David Ellison şi Tom Cruise.

Filmul "Top Gun" (1986), cu Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer şi Michael Ironside, a avut încasări de 350 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul prezintă competiţia dintre membrii unei echipe de studenţi a unei şcoli de aviaţie de elită din SUA, dar şi povestea de dragoste dintre unul dintre aceştia şi o profesoară. Piesa "Take My Breath Away" de pe coloana sonoră a fost recompensată cu un premiu Oscar.

În vârstă de 55 de ani, Tom Cruise este unul dintre cei mai cunoscuţi actori de film de la Hollywood. Pe lângă hiturile de box-office, precum cele din seria "Misiune: Imposibilă", Cruise are în palmares şi filme îndreptate spre cinematograful de artă: "Magnolia" (1999), "Cu ochii larg închişi/ Eyes Wide Shut", ultimul film al lui Stanley Kubrick (1999), şi "Deschide ochii/ Vanilla Sky" (2001).

