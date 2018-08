Trupa Aerosmith va susţine o serie de concerte în Las Vegas

Trupa americană Aerosmith a anunţat că, anul viitor, va susţine o rezidenţă muzicală, sub titlul "Deuces Are Wild", la Las Vegas, care va include şi imagini şi înregistrări audio inedite, potrivit variety.com.

Rezidenţa va începe pe 6 aprilie 2019, la Park Theater din complexul Park MGM, şi se va încheia pe 9 iulie.

Concertele sunt produse muzical de Giles Martin, care s-a ocupat şi de sunetul show-ului "The Beatles Love" al companiei Cirque du Soleil.

Trupa rock Aerosmith a fost fondată în 1970, în New Hampshire, SUA. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy-metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor realizat de revista Rolling Stone. Printre cele mai cunoscute piese ale grupului american se numără "Walk This Way", "Cryin'", "Janie's Got A Gun", "Dude (Looks Like A Lady)", "Dream On" şi "I Don't Wanna Miss A Thing". Trupa Aerosmith a concertat la Bucureşti în 2010.

