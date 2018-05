Unul dintre cele mai mari nume de la Hollywood îl va interpreta pe Hercule Poirot, într-o nouă adaptare a unui roman de Agatha Christie

Actorul american John Malkovich va intra în pielea detectivului mustăcios Hercule Poirot, într-o nouă adaptare a unui roman de Agatha Christie care va fi difuzată de BBC, în Marea Britanie, şi Amazon, în SUA, potrivit hollywoodreporter.com.

Cel mai recent, celebrul personaj a fost interpretat de actorul britanic Kenneth Branagh în filmul "Crima din Orient Express", lansat în 2017. Branagh va relua acest rol în filmul "Moarte pe Nil", programat pentru lansare în 2019. De asemenea, pe micul ecran, actorii Alfred Molina şi David Suchet au interpretat şi ei acest rol.

Filmările pentru seria "The A.B.C. Murders", în care va juca John Malkovich şi care va avea trei părţi, vor debuta în luna iunie.

Producţia este bazată pe clasicul roman omonim lansat de Agatha Christie în 1936. Volumul a mai beneficiat de o adaptare, "The Alphabet Murders", un film lansat în 1965, cu Tony Randall în rolul detectivului.

John Malkovich, născut în 1953, este actor, producător şi regizor şi a apărut în ultimele trei decenii pe afişele a peste 70 de lungmetraje. A fost de două ori nominalizat la premiul Oscar, pentru rolurile din "Locuri în inimă/ Places in the Heart" (1984) şi "În bătaia puştii/ In the Line of Fire" (1993). Printre filmele în care a jucat se numără "Moartea unui comis-voiajor" (1985), "Menajeria de sticlă" (1987), "Imperiul soarelui" (1987), "Oameni şi şoareci" (1992), "Avionul condamnaţilor" (1997), "În pielea lui John Malkovich" (1999), "Libertinul" (2005), "Viaţa lui Gustav Klimt" (2006), "Citeşte şi arde" (2008), dar şi filmele din franciza "Greu de pensionat/ Red" (2010).

