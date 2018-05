Unul dintre membri Pink Floyd, în turneu cu piesele de început ale formaţiei | VIDEO

Muzicianul Nick Mason, membru fondator al trupei Pink Floyd, şi-a format un nou grup, cu care va prezenta într-un turneu european piesele de început ale legendarei formaţii, informează contactmusic.com.

Toboşarul britanic a înfiinţat trupa Nick Mason's Saucerful of Secrets, cu care vrea să cânte piesele lansate de Pink Floyd înainte de albumul "Dark Side of the Moon".

"Nu suntem o formaţie tribut", a declarat Mason pentru Uncut, săptămâna trecută. "Nu este important să cântăm piesele aşa cum erau, ci să captăm spiritul acestora", a mai spus muzicianul.

După o serie de show-uri susţinute la Londra, săptămâna trecută, Mason va pleca cu noua trupă într-un turneu european, informaţii despre acesta urmând să fie publicate pe pagina oficială a formaţiei, care îi include şi pe chitariştii Gary Kemp, Lee Harris şi Guy Pratt şi pe clăparul Dom Beken.

Din repertoriul noii formaţii fac parte piese precum "Set The Controls For The Heart Of The Sun", "See Emily Play", "Arnold Layne", "One Of These Days", "Astronomy Domine".

Criticii muzicali de la publicaţia britanică The Telegraph au descris show-urile drept "o întoarcere încântătoare la ciudăţenia anilor '60 Pink Floyd".

Înfiinţat în 1965, de Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright şi Syd Barrett, grupul Pink Floyd a lansat 14 albume de studio şi s-a destrămat în 1996. Trupa Pink Floyd a devenit celebră graţie unui rock progresiv şi psihedelic, în anii 1960 şi 1970, şi a lansat o serie de materiale discografice intrate în legendă, precum "Dark Side Of The Moon" (1973), "Wish You Were Here"(1975), "Animals"(1977) şi "The Wall" (1979).

Relaţiile dintre membrii fondatori ai grupului au devenit tensionate în ultimele decenii, însă aceştia au acceptat să se reîntâlnească şi să cânte din nou împreună pentru concert uriaş susţinut în Hyde Park din Londra în 2005, intitulat "Live 8". Richard Wright, clăparul trupei, a murit în 2008, la vârsta de 65 de ani.

Numele formaţiei a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame din SUA în 1996 şi în Music Hall of Fame din Marea Britanie în 2005. Trupa a vândut peste 250 de milioane de albume în lumea întreagă.

Printre premiile obţinute de Pink Floyd se numără un Grammy pentru albumul "The Wall", în 1980, un BAFTA pentru piesa "Another Brick in the Wall (Part 2)" din filmul "The Wall", în 1982, şi un alt Grammy pentru "Marooned" în 1995. În 2008, regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei a acordat formaţiei Pink Floyd premiul Polar Music pentru contribuţia la dezvoltarea muzicii moderne.

Celebrul album "The Wall" al grupului britanic, având la bază personajul Pink, inspirat din viaţa şi experienţele lui Roger Waters, tratează teme complexe, precum izolarea şi alienarea, fiind puternic influenţat de filosofia pacifistă.

