Woody Allen se declară "băiatul de pe afiş" pentru mişcarea #Metoo. Ce spune despre acuzaţiile de abuz sexual care i se aduc

Regizorul Woody Allen şi-a exprimat sprijinul faţă de mişcarea împotriva hărţuirii sexuale #Metoo şi este de părere că ar putea fi imaginea acesteia, pentru că a avut un comportament exemplar pe tot parcursul carierei, transmite AFP.

Într-un interviu acordat, la New York, postului TV argentinian Canal 13, Woody Allen a declarat că este calificat "să îi expună" pe autorii agresiunilor sexuale, "persoane acuzate de abuz de 20, 50, 100 de femei".

Peste o sută de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din New York, Los Angeles şi Londra.

În urma acuzaţiilor, în SUA a fost iniţiată o mişcare online, la care participă milioane de femei. Acestea au vorbit pe Facebook şi pe alte reţele sociale despre traumele pe care le-au suferit din cauza experienţelor de hărţuire sexuală sau abuz şi au folosit hashtag-ul "#MeToo" ("Şi Eu", n.r.). Mai multe personalităţi s-au alăturat campaniei sociale din mediul online, între acestea numărându-se Lady Gaga şi actriţele Anna Paquin şi Evan Rachel Wood.

"Eu nu am fost acuzat decât de o femeie, într-o chestiune privind custodia copiilor, care a făcut obiectul unei anchete, iar (acuzaţia) s-a dovedit a fi falsă. Am fost târât în noroi de acele persoane. Sunt un partizan activ al mişcării #Metoo", a declarat Woody Allen în interviu.

Allen, în vârstă de 82 de ani, s-a referit la acuzaţiile de abuz sexual pe care i le-a adus fiica sa adoptivă Dylan Farrow, respinse de justiţie. Acuzaţiile au reapărut în public în timpul unui interviu televizat pe care l-a acordat tânăra în luna ianuarie.

Regizorul newyorkez a repetat că a fost încă o dată acuzat pe nedrept. "Mă simt rău pentru că am fost acuzat de un lucru teribil", a mai spus acesta.

"Ar trebui să fiu capul de afiş al mişcării #Metoo", a declarat regizorul. "Am lucrat în cinema 50 de ani, am lucrat cu sute de actriţe şi niciuna nu a sugerat că aş fi avut o atitudine deplasată", a adăugat acesta.

El a subliniat şi că, în cazul filmelor sale, femeile care au lucrat în spatele camerelor de filmat au primit aceleaşi salarii ca şi bărbaţii.

În interviul acordat în ianuarie, Dylan Farrow, fiica adoptivă a lui Woody Allen, a spus că îşi doreşte ca regizorul să fi fost pus sub acuzaţie pentru că a abuzat-o sexual când era minoră. Dylan Farrow afirmă de mult timp că Allen a abuzat-o sexual pe 4 august 1992, când avea şapte ani, în casa de la ţară a mamei sale, actriţa Mia Farrow, care i-a cerut, de altfel, întotdeauna "să spună adevărul".

Cazul a fost atunci în atenţia oficiului pentru protecţia copilului din Yale şi a celui din New York, însă ambele instituţii au concluzionat că Dylan nu a fost molestată sexual. În schimb, autorităţile au spus că Dylan era un copil vulnerabil şi a fost instruită să spună o poveste de mama sa, foarte furioasă din cauza separării de Woody Allen.

Woody Allen a realizat peste 50 de filme într-o carieră de aproape 60 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el. Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul "Hannah si surorile ei/ Hannah and her Sisters", şi acelaşi premiu pentru filmul "Miezul nopţii în Paris/ Midnight in Paris" din 2011. Pentru filmul "Annie Hall", din 1978, Woody Allen a fost recompensat cu două premii Oscar - la categoriile "cel mai bun regizor" şi "cel mai bun scenariu original". În 2014, filmul său "Blue Jasmine", a câştigat un premiu Oscar din trei nominalizări, iar Woody Allen, a primit şi un Glob de Aur special pentru întreaga carieră.

