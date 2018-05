ZF, dezvăluiri din culisele vizitei Sophiei la Bucureşti, primul robot care a primit cetăţenie: "Am intrat din greşeală şi am văzut două exemplare identice! Am fost depistat şi condus în afara clădirii" | VIDEO

Robotul care va revoluţiona omenirea nu e unic, scrie Răzvan Botea, în Ziarul Financiar, relatând experienţa sa la prima întâlnire cu Sophia.

Share pe Facebook 34 afişări

ZF, dezvăluiri din culisele vizitei Sophiei la Bucureşti, primul robot care a primit cetăţenie: "Am intrat din greşeală şi am văzut două exemplare identice! Am fost depistat şi condus în afara clădirii"

Robotul dotat cu inteligenţă artificială Sophia a venit în prima sa vizită în România, unde a primit un card de credit. După ce anul trecut a primit cetăţenie în Arabia Saudită, pe baza actului de identitate şi paşaportului, Sophia a primit un card de credit de la o bancă din România, în cadrul unui eveniment organizat la Palatul Regal din Bucureşti.

Cum este Sophia? Poate întrebarea mai bună ar fi „Cum sunt Sophiile?”.

"Am ajuns la eveniment cu o oră mai devreme şi din greşeală am intrat în Sufrageria Regală de la Palatul Regal din Bucureşti în timpul pregătirilor, când Sophia era în curs de instalare pentru prezentare. Surpriza mea a fost să găsesc două exemplare din Sophia, identice. Din păcate, nu am apucat să le studiez prea mult timp deoarece am fost depistat de către organizatori şi condus în afara clădirii până la debutul prezentării"

CITEŞTE CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.