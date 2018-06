Aleşii locali vor primi pensii speciale la încetarea mandatului/ Cât susţine un lider PSD că va lua pensie după două mandate de preşedinte CJ

Aleşii locali vor primi indemnizaţii speciale la încetarea mandatului, din bugetul de stat, potrivit unui articol adoptat miercuri în Comisia specială pentru elaborarea Codului administrativ.

Share pe Facebook 965 afişări

"Persoanele alese începând cu anul 1992 de către cetăţeni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect şi liber exprimat, respectiv primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare redusă aşa cum sunt prevăzute în Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizaţie pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare", se arată în articolul 248 al(1) din proiectul Codului administrativ.

Tot în articolul adoptat se arată că pensiile speciale ale aleşilor locali vor fi suportate din bugetul de stat prin bugetul ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice.

Nu vor beneficia de indemnizaţii speciale primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene care au fost condamnaţi definitiv pentru comiterea de infracţiuni.

O altă prevedere din articolul adoptat prevede: "Indemnizaţia pentru limită de vârstă se acordă în limita a trei mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0.40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată'', potrivit art.248, al3.

Articolul a fost adoptat cu majoritate de voturi, singurul vot împotrivă fiind dat de deputatul USR Florina Presadă. De asemenea au existat şi trei abţineri.

"Dumneavastră vreţi să adânciţi acest deficit si această nedreptate. Tot din banii noştri se vor plăti pensiile primarilor. Nu e nimeni mai presus de contributivitate. Să terminăm cu ipocrizia'', a susţinut Presadă în timpul şedinţei Codului administrativ.

Stănescu: Dacă aş fi ieşit la pensie după 2 mandate de preşedinte CJ aş fi luat 1.580 lei lunar

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, viceprim-ministrul Paul Stănescu, a declarat, miercuri, la Constanţa, că dacă ar fi ieşit la pensie după mandatele de preşedinte al CJ Olt, ar fi luat 1.580 lei lunar, astfel că susţine asigurarea unor pensii decente pentru aleşii locali.



Vicepremierul Paul Stănescu a declarant că trebuie găsită o soluţie în cazul pensiilor pe care le primesc primarii, pentru că acum acestea sunt prea mici.

„Există o localitate din judeţul Olt - un primar care a lucrat în primărie de la 18 ani, este la al şaptea mandat de primar, şi are o pensie de 1.240 sau 1.270 de lei. Credeţi că e bine? Credeţi că e bine să aibă o asemenea pensie? Nu cred că e bine. Trebuie să găsim o soluţie pentru că, aşa cum ştiţi, primarii au indemnizaţie, primarii nu au spor de vechime, nu au niciun spor şi e foarte complicat, mai ales pentru că până la mărirea care s-a făcut acum a salariilor, primarii aveau salarii foarte mici”, a spus Stănescu.

El susţine că sunt multe categorii de pensionari „defavorizate” şi că atât primarii, cât şi preşedinţii de consilii judeţene ar trebui să aibă pensii „decente”. Stănescu a fost preşedintele CJ Olt timp de două mandate, între 2008 şi 2016, şi dacă ar fi ieşit la pensie ar fi câştigat 1.580 de lei lunar.

„Cred că primarii trebuie să aibă pensie decentă. Asta cred (…), cred că Parlamentul trebuie să decidă şi în ceea ce priveşte pensiile primarilor. Nu ştiu dacă le putem numi speciale sau eu ştiu cum altcumva, dar cred că trebuie rezolvat şi acest lucru. Şi preşedinţii de consilii judeţene. Dacă vreţi, vă spun şi de mine, ca să ştiţi. Când am plecat, la 59 de ani, după două mandate de preşedinte al Consiliului Judeţean ales uninominal - şi până atunci am avut numai funcţii de conducere - şi am făcut o simulare, vreau să ştiţi că pensia cu care eu plecam la 59 de ani era 1.580 de lei. Trebuie să fim realişti. Sigur că sunt multe categorii care sunt defavorizate, aici trebuie ca toată lumea să aibă venituri decente, asta e ideea şi asta vrea coaliţia de guvernare”, a mai spus viceprim-ministrul Paul Stănescu.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.