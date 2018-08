Ministrul de Interne, Carmen Dan şi şeful DSU, Raed Arafat, participă la şedinţa de marţi a Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

1549 afişări

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a reiterat, marţi, în cadrul şedinţei Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, că a stat în biroul său din cadrul ministerului pe timpul mitingului din 10 august, precizând că iniţial, şi-a luat informaţiile din media.



"Iniţial, mi-am luat informaţiile de pe tv. (...) Am analizat tot ce s-a vehiculat în media şi aşa cum am spus mi-am întrerupt concediul şi am venit la sediul ministerului. Am stat în biroul meu în toată această perioadă. Tot ce am solicitat a fost să fiu informată. Am plecat în jurul orei 03.00 din minister, când colegii mei finalizaseră misiunea. Aveam deja teme sensibile de discutat, dispăruse o armă, aveam doi jandarmi bătuţi internaţi în spital şi mi s-a părut firesc ca eu să iau informaţii de la ei. Nu a fost o şedinţă operativă, a fost o şedintă de informare, ocazie cu care eu am cerut un prim raport a doua zi. (...) Am raportul încheiat în urma misiunii din data de 10 august, însă aş prefera şi cred că este normal să încep prin a preciza care a fost rolul şi competenţa ministrului Carmen Dan în data de 10 august. Spun aceasta pentru că la întrebările tehnice este normal să răspundă specialiştii. De aceea Raed Arafat este lângă mine. La orice alte subiecte pe care le vom discuta pe baza raportului, am precizat că avem toată transparenţa cu condiţia să îndeplinim procedura legală", a declarat Carmen Dan, în cadrul Comisiei.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că nu a venit în Parlament în baza unei invitaţii oficiale.

"Noi nu am venit la comisie în baza unei invitaţii oficiale. Noi am venit în ideea că poate astăzi vom avea cvorum şi noi vă vom putea expune aspectele pe care le consideraţi relevante. Eu nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă decideţi să solicitaţi şi prezenţa prefectului Capitalei. (...) Bineînţeles că, pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport, dar eu precizez că nu răspund la întrebările tehnice pentru că nu ministrul le-a coordonat. Aţi făcut referire la intervenţia deosebit de agresivă a jandarmilor. Mult mai multe lămuriri va aduce comandatul operaţiunii, însă eu am precizat că la nivelul MAI e deja o anchetă internă. Poate că o să ajungem să vorbim şi despre gradul de agresivitate ai celor care au forţat intrarea în Guvern şi care au pus o presiune constantă pe jandarmi. Eu sper să ajungem şi în acel punct. Structurile de specialitatea au identificat 6 cazuri în care jandarmii au fost posibil autori ai unor fapte de natură penală", a mai spus Carmen Dan.

Carmen Dan: Şase cazuri identificate în care 10 jandarmi sunt posibili autori ai unor fapte penale

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marţi în cadrul audierii în Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, că până în prezent au fost identificate şase cazuri "în care 10 jandarmi au fost semnalaţi ca autori ai unor fapte de natură penală".



"Ancheta internă a Jandarmeriei continuă. Structurile de specialitate au identificat şase cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalaţi ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este demersul legal pe care intenţionăm să îl ducem mai departe", a afirmat ministrul de Interne Carmen Dan, la audierea în Comisia de apărarea a Camerei.

Aceasta, a reiterat, în cadrul audierii de marţi, că a stat în biroul său din cadrul ministerului pe timpul mitingului din 10 august, precizând că iniţial, şi-a luat informaţiile din media.

Ministrul Afacerilor Interne a mai spus că nu a venit în Parlament în baza unei invitaţii oficiale.

"Noi nu am venit la comisie în baza unei invitaţii oficiale. Noi am venit în ideea că poate astăzi vom avea cvorum şi noi vă vom putea expune aspectele pe care le consideraţi relevante. Eu nu am nicio rezervă ca ulterior, dacă decideţi să solicitaţi şi prezenţa prefectului Capitalei. (...) Bineînţeles că, pentru a da cât mai multe amănunte, intrăm în raport, dar eu precizez că nu răspund la întrebările tehnice pentru că nu ministrul le-a coordonat. Aţi făcut referire la intervenţia deosebit de agresivă a jandarmilor. Mult mai multe lămuriri va aduce comandatul operaţiunii, însă eu am precizat că la nivelul MAI e deja o anchetă internă Poate că o să ajungem să vorbim şi despre gradul de agresivitate ai celor care un forţa intrarea în Guvern şi care au pus o presiune constantă pe jandarmi. Eu sper să ajungem şi în acel punct. Structurile de specialitatea au identificat 6 cazuri în care jandarmi au fost posibil autori ai unor fapte de natură penală", a explicat Carmen Dan.

Ministrul de Interne, Carmen Dan şi şeful DSU, Raed Arafat, participă la şedinţa de marţi a Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

Arafat, despre bărbatul mort: Nu găsesc o corelare între lacrimogene şi starea pacientului. Se va vedea la autopsie

Şeful DSU, Raed Arafat, a declarat, în cadrul audierii de marţi din Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, că nu găseşte o corelare între folosirea substanţelor lacrimogene şi starea bărbatului care a participat la protestul din 10 august şi care a decedat duminică la spital, în Alexandria.



"Acel om s-a prezentat cu sângerare la nivelul nasului. Tensiunea era mărită. Acest caz se trece mai degrabă epistaxisul şi hipertensiunea arterială. Substanţele iritante lacrimogene nu sunt fără efecte, însă corelarea între acestea şi starea pacientului, eu nu o găsesc. Se va vedea la autopsie. Dacă se găseşte o corelare o să spună cei de la medicină legală. Faptul că a avut vărsături la 4 zile, problemă netrecută când a venit la noi în seara acea pentru intervenţie. Situaţia nu are corelare cu ce s-a întâmplat în 10 august. Ce iese de la autopsie poate să releve acest aspect, dar aceasta este părerea mea potrivit şi informaţiilor pe care le avem la acest moment", a afirmat marţi Raed Arafat, în cadrul audierii.

Poliţiştii din Teleorman au fost sesizaţi de reprezentanţii spitalului din Alexandria cu privire la decesul unui bărbat în vârstă de 62 de ani, care s-a simţit rău în urma protestului din 10 august din Capitală, şi au deschis un dosar penal. Cauza exactă a morţii va fi stabilită după efectuarea necropsiei.

Cazan, despre jandarmii cu indicativul ascuns cu bandă neagră: Nu e un impediment identificarea lor

Laurenţiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la mitingul din 10 august, a declarat, marţi, că nu reprezintă un impediment identificarea jandarmilor care şi-au ascuns numerele de identificare de pe cască cu bandă neagră.



"Aceste cazuri sunt analizate inclusiv la nivelul Jandarmeriei. E o comisie internă. Sunt analizate. Bineînţeles că sunt avute în vedere şi de cei de la Parchetul Militar. Totuşi să nu uităm contextual. Vorbim de o acţiune a restabilirii ordinii publice. De fiecare dată, am făcut precizarea că am avut acţiuni violente progresive în Piaţa Victoriei. Am ajuns în situaţia în care nu doar cei doi colegi ai noştri au fost ultragiaţi, am avut oameni care efectiv au fost răniţi de aceste acte de violenţă împotriva lor", a declarat Laurenţiu Cazan, coordonatorul acţiunii jandarmilor din Piaţa Victoriei.

Coordonatorul acţiunii jandarmilor din Piaţa Victoriei a mai spus că în sprijinul jandarmilor din faţa Guvernului au venit colegi şi din alte judeţe.

"La nivelul instituţiei noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de o parte. Nu e un impediment în identificarea acestor jandarmi care au acţionat. Chiar dacă au existat situaţii izolate nu este niciun impediment în identificarea lor. Vreau să vă asigur că nu a existat niciun ordin care a îndemnat la violenţă împotriva oamenilor paşnici. Vreau să vă spun că sunt situaţii izolate, identificate şi de noi, le-am observat şi în spaţiul public. Ulterior vor fi analizate şi concluzionate toate aceste aspecte", a mai spus Laurenţiu Cazan.

Maiorul Laurenţiu Cazan, ministrul de Interne, Carmen Dan, şeful DSU, Raed Arafat, dar şi fostul şef al Janadrmeriei Sebastian Cucoş participă la şedinţa de marţi a Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

Solicitarea liberalilor de a o invita la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor a fost făcut încă de săptămâna trecută, însă şedinţa de atunci a forului legislativ nu a mai avut loc din lipsă de cvorum.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat duminică că, în urma violenţelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anunţat că sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fost arestate şi două sunt sub control judiciar. Aceasta a precizat că nu a primit nicio invitaţie, însă este dispusă să participe.

"Astăzi (duminică, 19 august - n.r.) mi-a fost prezentat raportul privind evenimentele din data de 10 august, pe care l-am solicitat tuturor strcuturilor ministerului. Vreau să fie foarte clar de la bun început, acest raport nu are rolul de a stabili vinovăţii. Noi nu suntem o instanţă de judecată. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit, fie civili, fie jandarmi militari.Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament sau în CSAT. Dacă s-a vorbit zilele acestea despre convocarea mea la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, vă spun că nu am primit nicio invitaţie până în prezent, dar sunt dispusă să particip", a declarat, duminică, ministrul de Interne, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul MAI.

Carmen Dan a precizat că au fost deschise nu mai puţin de 21 de dosare penale până în acest moment.

"Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliţia şi Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziţie doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informaţii şi date obţinute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiţi de filmări", a completat Dan.

Acesta a mai anunţat că la nivelul ministerului a fost declanşată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violenţe. Carmen Dan a anunţat că toate datele obţinute vor fi transmise Parchetului.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.