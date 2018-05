Aurelia Cristea, iniţiatorul legii antifumat, se alătură partidului lui Ponta

Aurelia Cristea a anunţat, luni, pe pagina sa de Facebook că îl susţine pe Victor Ponta şi se alătură echipei acestuia, fostul membru PSD fiind iniţiatorul legii antifumat.

''Îi cunosc de multă vreme şi am lucrat foarte bine împreună cu majoritatea celor care şi-au anunţat intenţia de a participa la acest nou proiect politic. Îi respect şi ştiu că pot face proiecte care să schimbe România în bine, care să ofere copiilor noştri un viitor, aici, acasă. Îl susţin pe Victor Ponta în acest demers şi mă alătur echipei Pro România'', a scris Aurelia Cristea pe pagina sa de Facebook.

Aurelia Cristea, iniţiatoarea legii antifumat, a demisionat din Partidul Social Democrat ( PSD), în februarie 2017. Odată cu aceasta, şi fostul consilier Gabriel Oniga, exclus din partidul PSD, se va alătura partidului Pro România.

În ultima săptămână, mai mulţi membri au demisionat din PSD alegând formaţiunea lui Victor Ponta- Pro România, printre care fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu şi fostul ministru de Finanţe din vremea Guvernării Ponta, Ioana Petrescu.

"Am decis sa intru in Partidul Pro Romania! Am facut acest pas cu convingerea ca nu pot schimba lucrurile care cred eu ca nu functioneaza cum trebuie doar comentand de pe margine. Pentru a indrepta lucrurile care, in ultima vreme, merg intr-o directie periculoasa pentru intreaga societate, este nevoie de vointa politica. Echipa alaturi de care m-am decis sa intru in politica este formata din profesionisti care au demonstrat ca vor si pot sa lucreze pentru oameni'', a scris Ioana Petrescu pe pagina sa de Facebook.

