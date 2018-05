Băsescu, după plângerea împotriva lui Dăncilă: Orban s-a autodeclarat slugă a lui Iohannis/ Ce spune despre Siegfried Mureşan

Traian Băsescu a spus, joi seară, că Ludovic Orban s-a "autodeclarat slugă a lui Iohannis" după ce a făcut plângere penală împotriva premierului Dăncilă, fostul preşedinte al României precizând totodată că şeful statului nu îl poate revoca pe prim-ministru.

"Din punct de vedere al preşedintelui, dânsul poate să ceară demisia. Deci nu văd aici răul cel mai mare, dar văd prostia afişată pe toţi pereţii politici, pentru că înainte să faci o plângere penală prim ministrului, trebuie să te uiţi în Constituţie măcar puţin. Constituţia nu e atunci când ai Sică mandolină care cântă după ureche. Art 7 alineatul 2 spune în mod expres preşedintele nu-l poate revoca pe premier. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, eu cred că am intrat într-o zonă propagandistică luând în seamă plângerea făcută în mod slugarnic de preşedintele PNL. El s-a autodeclarat slugă a lui Iohannis (...). Putea să facă cel mult o sesizare, dar nu să ceară urmărirea penală (...) Ne aflăm în faţa unei acţiuni, nici măcar nu pot să-i spun aventurier, ci a unui om cu foarte mică valoare politică, Sică Mandolină care a făcut o plângere ca să arate că a fost o slugă credincioasă", a spus Traian Băsescu la România Tv.

Băsescu mai spune că nu crede că actualul şef DIICOT, Daniel Horodniceanu, nu va face o solicitare de ridicare a imunităţii.

"Eu cred că Horodniceanu nu e la mintea lui Sică Mandolină şi să facă o solicitare de ridicare a premierului a imunităţii. Preşedintele nu cred că va intra în acest joc şi să-i facă o astlfe de solicitare, pentru că s-ar compromite. Modul în care a procedat Guvernul în ceea ce priveşte mutarea ambasadei de la Tel Aviv nu a respectat procedura. E un articol 102 care spune că Guvernul asigură realizarea politice externe a ţării. (...) Cred că Horodniceanu are capul mai mare decât Kovesi. Horodniceanu pare mult mai înţelept decât voluntara Kovesi care face … în funcţie de înţelegeri", a mai spus Traian Băsescu.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) a dispus, joi, trimiterea plângerii depuse de Ludovic Orban contra premierului Viorica Dăncilă structurii de parchet competente, respectiv DIICOT, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Traian Băsescu a declarat, joi seară, că îl vede pe Siegfried Mureşan capabil să conducă un guvern, precizând totodată că actualul europarlamentar care a plecat de la PMP la PNL este cel care a "aranjat" întâlnirea dintre Ludovic Orban şi Angela Merkel.

"Asta e viaţa. Am crescut atâţia tineri care m-au trădat încât nu mai contează. Am avut doi europarlamentari, Preda şi Siegfried au plecat amândoi şi nu vom avea reprezentanţi în secţiile de votare. Asta este. Îl văd, sigur că îl văd premier, pentru că l-am propus de două ori (Siegfried Mureşan - n.r.). Sunt un om cu experienţă politică", a spus Traian Băsescu la România Tv.

Fostul preşedinte al României a mai spus că Siegfried Mureşan este cel care a aranjat întâlnirea dintre Ludovic Orban şi Angela Merkel.

"Cel care i-a făcut canal pentru întâlnirea cu Merkel a fost Siegfried Mureşan, care e în PPE", a declarat Băsescu.

Siegfried Mureşan a demisionat din Partidul Mişcarea Populară şi a ales să se înscrie în Partidul Naţional Liberal.

