Băsescu, mesaj către Iohannis: Nu lăsaţi moştenire doar Palatul Cotroceni şi grădina!

Traian Băsescu i-a transmis, vineri, un mesaj preşedintelui Klaus Iohannis, îndemnându-l să declanşeze un referendum cu tema numirii şi revocări procurorilor, în caz contrar, actualul şef al statului va lăsa moştenire doar Palatul Cotroceni şi grădina.

"Nu lăsaţi moştenire doar Palatul Cotroceni şi grădina! 1.Susţin aplicarea art.132, alin. 1 din Constituţia României care precizează: ”Procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei." 2.Susţin aplicarea art.54, alin 4 din legea 303/2004 care precizează : "Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere…se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei…". 3.Susţin aplicarea art 94, alin C din Constituţia României care precizează :"Preşedintele României numeşte în funcţii publice conform legi" . Altfel spus, nesocotind Constituţia şi legea în vigoare, Curtea Constituţională l-a pus pe Preşedintele României în postura de a fi obligat să se subordoneze voinţei ministrului justiţiei, deşi acesta are doar mandatul legal de a propune, Preşedintele fiind decidentul.", a scris fostul preşedinte Traian Băsescu, pe Facebook.

Actualul lider PMP a prezintat şi efectele acţiunilor PSD-ALDE care au reuşti să îi reducă atribuţiile preşedintelui României.

"Acest lucru este profund neconstituţional şi are următoarele efecte : a) Dispare dublul control pe revocarea procurorilor de pe marile parchete, decizia rămânând strict la discreţia ministrului justiţiei care este numit politic în guvern de un partid şi nu este ales direct ca Preşedintele. b)În deciziile sale, ministrul va fi supus influenţelor partidului din care provine atât la numirea, cât şi la revocarea procurorilor, iar riscul revenirii la epoca Năstase este iminent, asupra şefilor parchetelor instituindu-se un control politic al partidului aflat la guvernare prin ministrul justiţiei, care a devenit unic decident. c)Din punct de vedere al exercitării atribuţiunilor constituţionale, Preşedintele României devine nerelevant având în vedere că funcţia prezidenţială este golită de atribuţii. A pierdut dreptul de a numi preşedintele Autorităţii Naţionale de Comunicaţii (ANCOM) pentru că a luat-o Parlamentul, a pierdut supremaţia în politica externă pentru că a luat-o Dragnea şi Dăncilă, a pierdut dreptul de decizie în numirea şi revocarea procurorilor pentru că l-a luat Toader pentru Tăriceanu şi Dragnea", a completat Băsescu.

Traian Băsescu a reluat ideea ca Iohannis să demarez procedura unui referendum, în urma deciziei CCR care a constatat că există un conflict între ministrul Justiţiei şi preşedintele României, din cauza refuzului acestuia de a o revoca pe şefa DNA.

"Constatând abuzurile inacceptabile ale majorităţii PSD-ALDE-UDMR asupra atribuţiunilor constituţionale şi legale ale Preşedintelui României, Iohannis nu mai are decât calea referendumului pentru a restabili şi împiedica distrugerea arhitecturii constituţionale a statului prin distrugerea Instituţiei Preşedintelui României. Dacă nu o va face, după mandatul său va lăsa moştenire doar Palatul Cotroceni şi, desigur, grădina frumoasă a Palatului. P.S.-De ce s-a ajuns aici ? Este altă discuţie", a conchis Băsescu.

Curtea Constituţională a României a stabilit, cu majoritate de voturi, existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Ministrul justiţiei şi Preşedintele României, generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kövesi.

Curtea Constituţională a arătat, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.

"Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curţii Constituţionale.

