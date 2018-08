BREAKING: Ecaterina Andronescu cere retragerea lui Liviu Dragnea de la şefia PSD

Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a cerut, marţi, într-o scrisoare deschisă adresată membrilor PSD, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului, altfel PSD va pierde guvernarea, precum şi pregătirea unui guvern PSD de „super profesionişti”.

Andronescu afirmă că PSD trebuie să salveze atât ţara cât şi partidul „de la un dezastru major” spre care se îndreaptă „vertiginos”.

„Urgenţa şi dramatismul acestor zile fierbinţi de august, când ne aflăm deja în al 12-lea ceas, când încă mai putem face ceva pentru a ne salva ca ţară şi ca partid de la un dezastru major, spre care ne îndreptăm vertiginos, ca membru loial al PSD, ca profesor şi ca cetăţean al României, fac un apel cât se poate de responsabil la toţi colegii factori de decizie în acest moment ai PSD, la toţi cei care odată au ocupat asemenea poziţii în PSD şi la Preşedintele actual al PSD domnul Liviu Dragnea „să nu dăm foc" ţării şi PSD-ului. Ceea ce se întâmplă în acest moment în PSD şi în ţară nu este în regulă, s-a mers şi s-a ajuns totuşi prea departe, iar noi, cei din PSD, ca partid de guvernare, ne place sau nu, va trebui la un moment dat să decontăm absolut toate facturile acestei situaţii critice. Nu ne putem ascunde tot timpul de responsabilitate şi să dăm vina pe alţii. Noi am fost votaţi să guvernăm, nu să ne plângem şi să dăm vina pe alţii, avem obligaţia faţă de ţară şi faţă de toţi membrii PSD să fim un partid responsabil şi să nu îi dezamăgim", potrivit senatorului PSD.

În scrisoare, Andronescu mai afirmă că Guvernul Dăncilă nu reprezintă PSD.

„Dragi colegi din PSD, vă rog să fim obiectivi şi realişti. Nu întâmplător am ajuns în această situaţie. De când există partidul acesta, noi am avut cele mai profesioniste guverne, iar în componenţa lor au făcut parte cei mai buni experţi şi profesionişti din ţară. Partidul a avut şi are resurse umane de foarte mare calitate şi specialişti adevăraţi, dar din nefericire componenţa actualului guvern nu este expresia PSD-ului şi nu reprezintă nivelul şi capacitatea profesioniştilor din partidul nostru. Se poate compara acest guvern cu guvernele anterioare ale PSD-ului? Se poate compara acest guvern cu guvernele Văcăroiu, Năstase sau Ponta? Nu, în niciun caz. Acest guvern nu mă reprezintă nici pe mine, nici pe dumneavoastră, dragi colegi, nici PSD-ul, nici România. Acest guvern este expresia unei singure persoane, ceea ce nu este în regulă. În acest moment dăm motive şi ocazii gratuite opoziţiei şi adversarilor noştri politici să ne atace şi, ce este şi mai dureros, dăm motive solide poporului să se alieze cu adversarii noştri politici şi să se ridice împotriva noastră", a precizat aceasta.

În acest sens, Andronescu afirmă că PSD trebuie să ia „urgent" două decizii: să propună „un guvern PSD de super profesionişti", iar liderul PSD Liviu Dragnea să se retragă din fruntea partidului.

„1. Să venim în cel mai scurt timp cu un Prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti şi să guvernăm ţara, iar partidul are suficienţi specialişti pentru un asemenea guvern. 2. Pentru binele României şi pentru binele PSD-ului, preşedintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate şi să facă un act de mare curaj şi demnitate politică şi să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le ştim cu toţii şi nu le voi expune acum. Dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru, iar în locul unui guvern PSD de profesionişti, pe care am putea să îl avem, ne vom trezi iar cu un guvern de amatori, cum am mai avut, iar ţara, în an de Centenar, se va duce şi ea înspre prăpastie, spre disperarea noastră şi bucuria multora care nu ne vor puternici, uniţi şi consolidaţi în slujba României", a conchis senatorul PSD.

