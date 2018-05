Călin Popescu Tăriceanu: Cel mai normal ar fi fost ca după această decizie, şefa DNA să demisioneze

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, că după decizia luată de Curtea Constituţională cu privire la conflictul constituţional dintre ministrul Justiţiei şi preşedintele Iohannis, şefa DNA trebuia să demisioneze.

Share pe Facebook 115 afişări

"Cel mai normal ar fi fost ca după această decizie, şefa DNA să demisioneze", a spus Călin Popescu Tăriceanu la România Tv.

Şeful Senatului a mai spus că nu crede în varianta în care preşedintele va trage de timp pentru că "nu are termen" să pună în aplicare decizia CCR.

"Bănuiesc că preşedintele va semna decretul de revocare. Am auzit tot felul de opinii legate de faptul că nu are termen. Nu cred că preşedintele va intra în grevă prezidenţială şi să refuze să semneze decretul de revocare (...) Constituţia statuează clar rolul preşedintelui României, vorbeşte ca garant a Constituţiei. Nu poate să ignore decizia CCR având în vedere rolul pe care îl are", a mai declarat Tăriceanu.

Curtea Constituţională arată, în comunicatul oficial privind decizia de existenţă a conflictului instituţional între preşedinte şi ministrul Justiţiei, că şeful statului urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi.

"Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică, potrivit art.36 din Legea nr.47/1992, Preşedintelui României, prim-ministrului Guvernului României şi Ministrului Justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I", se arată în comunicatul Curţii Constituţionale.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.