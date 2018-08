Carmen Dan şi Raed Arafat participă la şedinţa Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor pentru a oferi explicaţii legate de protestele violente din 10 august

Ministrul de Interne, Carmen Dan şi şeful DSU, Raed Arafat, participă la şedinţa de marţi a Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

Solicitarea liberalilor de a o invita la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor a fost făcut încă de săptămâna trecută, însă şedinţa de atunci a forului legislativ nu a mai avut loc din lipsă de cvorum.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat duminică că, în urma violenţelor de la mitingul din 10 august, au fost deschise 21 de dosare penale, dintre care trei cu autor necunoscut. Carmen Dan a anunţat că sunt cercetate 20 persoane, dintre care trei au fost arestate şi două sunt sub control judiciar. Aceasta a precizat că nu a primit nicio invitaţie, însă este dispusă să participe.

"Astăzi (duminică, 19 august - n.r.) mi-a fost prezentat raportul privind evenimentele din data de 10 august, pe care l-am solicitat tuturor strcuturilor ministerului. Vreau să fie foarte clar de la bun început, acest raport nu are rolul de a stabili vinovăţii. Noi nu suntem o instanţă de judecată. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor acelora care au avut de suferit, fie civili, fie jandarmi militari.Nu am nicio ezitare să prezint acest raport comisiilor de apărare din Parlament sau în CSAT. Dacă s-a vorbit zilele acestea despre convocarea mea la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, vă spun că nu am primit nicio invitaţie până în prezent, dar sunt dispusă să particip", a declarat, duminică, ministrul de Interne, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul MAI.

Carmen Dan a precizat că au fost deschise nu mai puţin de 21 de dosare penale până în acest moment.

"Au fost deschise 21 de dosare penale. Sunt cercetate 20 de persoane. Trei au fost arestate, iar două puse sub control judiciar. Poliţia şi Jandarmeria vă asigur că au lucrat în toate aceste zile pentru identificarea persoanelor violente, însă au avut la dispoziţie doar două zile. Luni vom merge la Parchet cu alte informaţii şi date obţinute în aceste zile. Este vorba de aproximativ doi terabiţi de filmări", a completat Dan.

Acesta a mai anunţat că la nivelul ministerului a fost declanşată o verificare internă, în urma căreia au fost identificate 5 fapte de comitere a unor abuzuri împotriva unor persoane care nu au comis violenţe. Carmen Dan a anunţat că toate datele obţinute vor fi transmise Parchetului.

