Carmen Dan susţine că i-a scris lui Augustin Lazăr referitor la revocarea celor doi ofiţeri de la DNA Ploieşti/ Ce spune despre plângerile împotriva sa şi despre plângerea lui Orban

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, susţine că i-a transmis o scrisoare procurorului general al României în legătură cu cei doi ofiţeri de poliţie judiciară de la DNA Ploieşti, menţionând că nu a primit niciun răspuns de la Augustin Lazăr.

"Eu am ieşit public şi am expus ce încercări am făcut ca ministru de interne să găsesc o soluţie legală pentru verificarea aspectelor apărute în spaţiu public referitor la cei doi ofiţeri de poliţie despre care se vorbea la momentul respectiv de la DNA Ploieşti. Am comunicat şi răspunsul pe care l-am primit de la DNA, să ştiţi că mai departe i-am scris şi procurorului general expunându-i această situaţie nedreaptă şi injustă şi l-am rugat analizeze şi să înţeleagă că este o atitudine corectă cea pe care o propuneam eu la momentul respectiv. Nu am primit niciun răspuns. Îi scrie procurorului general o instituţie serioasă, MAI este o instituţie serioasă, este normal să răspunzi într-un termen rezonabil pe care îl respectăm cu toţii", a declarat Carmen Dan la România TV.

În martie, ministrul susţinea că nu a primit niciun răspuns de la DNA privind retragerea celor doi ofiţeri judiciari de la Ploieşti

DNA a primit, la jumătatea lunii februarie, cererea ministrului Afacerilor Interne de revocare a celor doi ofiţeri de poliţie judiciară de la DNA Ploieşti, Laura Codruţa Kovesi menţionând atunci că urmează să analizeze şi să transmită un răspuns către ministrul Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a solicitat procurorului şef DNA revocarea a doi poliţişti care apar în înregistrările care privesc activitatea DNA Ploieşti, motivând demersul prin faptul că faptele sunt de o mare gravitate.

Este vorba de comisarul şef de poliţie Iordache Mihai şi comisarul şef de poliţie Florea Gabriela de la DNA Ploieşti.

Carmen Dan, despre plângerea la DNA: Nu aş vrea să se creadă că suntem naivi să nu facem nişte legături

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, referitor la plângerile depuse la DNA de mai mulţi protestatari, că se fac "nişte legături", amintind de prezenţa lui Ludovic Orban la proteste.

"Pe mine nu mă mai surprinde faptul că apare public după 6 luni de zile o plângere care se referă la un eveniment în care un bătrân era lovit de un protestatar în Piaţa Victoriei. Eu am văzut conţinutul plângerii în presă , ce pot să vă asigur în ceea ce priveşte fondul plângerii este că eu nu am am detaliat nimic din conţinutul mijloacelor de probă administrate de poliţie. Dacă am înţeles bine, sunt acuzată că aş fi avut un beneficiu politic, eu cred că singurul beneficiu a fost cel al cetăţenilor care au putut constata că mecanismele statului de drept se aplică şi celor care le invocă atât de insistent la protest. Am spus în acea intervenţie a mea că s-au făcut audieri, nu am spus ce conţin acele audieri, am spus că s-a obţinut un certificat medical u ce conţine acel certificat medico-legal, am spus că s-au ridicat imagini video, nu am spus ce se vede în acele imagini video. (..) Eu nu aş vrea să se creadă că suntem naivi să nu facem nişte legături. Vă amintiţ cred de ţopăiala domnului Orban în mijlocul propagandiştilor la proteste", a declarat Carmen Dan, la România Tv.

Mai mulţi protestatari au depus, vineri, la DNA,o plângere penală împotriva ministrul de Interne. Plângerea vizează aceleaşi aspecte semnalate şi de protestatarul Sandi Matei, care o acuză pe Carmen Dan de divulgare de informaţii şi complicitate la abuz în serviciu.

Protestatarii s-au aliat astfel cu Sandi Matei, protestatarul care încă din luna martie a depus plângere împotriva lui Carmen Dan, pe care o acuză că ar fi intervenit în dosarul penal în care el este vizat. Este vorba de o cauză din decembrie anul trecut, când Matei a fost implicat într-o bătaie cu un bătrân în Piaţa Victoriei, speţă despre care Carmen Dan a făcut mai multe precizări în spaţiul public.

Carmen Dan, despre plângerea lui Orban: Este un instrument al sistemului. Nu suntem intimidaţi

Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susţine, referitor la plângerea depusă de Ludovic Orban pe numele premierului legată de plecarea în Israel, că preşedintele PNL este "un instrument al sistemului", menţionând că preşedintele i-a cerut Vioricăi Dăncilă să anunţe când pleacă din ţară.

"Eu am speranţa că procurorii vor face o analiză serioasă şi profesională şi vor lua decizii corecte, eu am încredere în sistemul de justiţie din România. Vreau să fac o precizare, nici eu nici premierul României nici preşedintele PSD sau altcineva din acest partid nu suntem intimidaţi de încercările opoziţiei care doreşte cu orice chip să se facă auzită. Astea sunt instrumentele cu care înţeleg unii să facă opoziţie şi eu cred că îi discreditează acest mod de a aborda politic un mod de a face opoziţie", a spus Carmen Dan la România Tv.

"A înţeles (n.r. premierul) foarte clar că este vorba despre o stategie, până la urmă acest domn Orban, cum îl mai cheamă, Ludovic, este un instrument al sistemului. Trebuie să ne amintim tot în spaţiul public a fost discutată ideea că nu este ideea politică a lui Orban această plângere, această plângere ar fi trebuit în mod normal să o depună altcineva",a completat ministrul.

Întrebată dacă premierului i s-a cerut să-l informeze pe preşedinte atunci când pleacă din ţară in interes de serviciu, Carmen Dan a răspuns: "Da, am înşeles că i s-a transmis această solicitare premierului".

Sesizarea liderul PNL vizează posibilitatea încălcării Constituţiei prin semnarea memorandumului adoptat de Guvern, cu privire la mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Totodată, este sesizat faptul că preşedintele nu a fost informat, premierul Viorica Dăncilă fiind acuzată de liberal de înaltă trădare.

O altă problemă ridicată este furnizarea de informaţii clasificate, în contextul în care Liviu Dragnea ştia de memorandum, deşi acesta nu era destinat publicităţii.

