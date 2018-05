Cătălin Rădulescu, mesaj către PSD: Nu mai catalogaţi foştii colegi "şobolani'. Determinaţi plecarea altora

Deputatul Cătălin Rădulescu a transmis un mesaj public colegilor din PSD, cerându-le să nu mai folosească termeni precum "trădători" sau "şobolani" la adresa colegilor care au ales să plece alături de Victor Ponta, deoarece limbajul alungă şi alţi membri.

"Dragi colegi din PSD, vă rog să vă abţineţi în a mai cataloga foştii colegi, care aleg să-şi urmeze alt drum, în "trădători" sau "şobolani", pentru că nu faceţi altceva decât să determinaţi plecarea multor altor colegi. Nu pot accepta maniera asta suburbană, golănească, lipsită de caracter, de a ne jigni unii pe alţii. Nu înţeleg cum ne-am lăudat în campania electorală cu Guvernul PSD Ponta şi apoi Victor Ponta e un trădător. Nu înţeleg cum am propus şi susţinut un Guvern PSD Tudose, şi acum Mihai Tudose a un şobolan. Nu înţeleg cum l-am susţinut în Guvern pe Mircea Dobre, ca ministru al Turismului, şi acum e un trădător. Nu înţeleg şi nu vreau să înţeleg cum am spus că Nicu Băncioiu a fost cel mai bun ministru PSD al Sănătăţii şi acum e trădător.Dacă sunt colegi în partidul nostru care vor să urmeze altă cale, alt lider şi dacă nu se mai regăsesc în acest partid, trebuie să le anulăm toate meritele, tot ce au făcut bine pentru partidul nostru şi mai ales pentru cetăţenii români şi trebuie să i umilim, să îi jignim, să îi privim cu ură?", se arată în mesajul public al lui Cătălin Rădulescu.

Parlamentarul face referire şi la greşelile gramaticale şi lipsa de expertiză a unor miniştri. La rândul său, scapă câteva greşeli în mesaj.

"Şi tocmai unii dintre colegii care au suferit şi au fost umiliţi înb artidul nostru, în ultimii ani, îi fac trădători pe alţii care aleg să plece? Nu am auzit pe niciunul dintre cei care au plecat că şi-au jignit colegii sau că ne-au făcut pe noi ceilalţi care am rămas în PSD, trădători sau şobolani că nu i-am urmat. Nu ajunge că ne facem de râs săptămânal pentru incultură, agramatism, şi lipsă de expertiză? Nu ajunge că avem o mulţime de duşmani în exteriorul ţării şi în opoziţie? De ce trebuie să fim meschini, ipocriţi şi fără caracter? E dreptul fiecăruia să îşi aleagă calea şi liderul. Sau vreţi să spune-ţi (Sic!)"mincinos", că, în partidul nostru e lapte şi miere, că sunteţi toţi mulţumiţi de unele persoane care au ajuns vicepreşedinţi ai partidului, că sunteţi fericiţi de lipsa de expertiză sau profesionalism a unor miniştrii (Sic!) puşi de noi, sau că râde lumea de noi din cauza "gafelor" sau că îl iubi toţi pe preşedintele Dragnea, iar în spate sau pe la colţuri îl înjuraţi? Credeţi că astfel veţi opri plecarea colegilor? Nu. Vă înşelaţi", a mai declarat Rădulescu.

Cu toate acestea, Rădulescu susţine că nu vrea să plece din PSD.

"Nu vreau să plec din PSD, pentru că sunt de 22 de ani în acest partid, sunt medic, am făcut facutatea la Timişoara înainte de '89 când candidau 30 pe un loc, am crezut totdeauna că fiecare dintre noi am adus o plusvaloare partidului nostru, m-am bătut legislativ pentru modificări revoluţionare atât în codul penal, codul de procedură penală şi Legea Ani, modificări care să limiteze abuzurile de orice fel, am fost şi sunt fidel partidului meu, mi-am apărat totdeauna colegii abuzaţi de orice fel, dar nu voi accepta niciodată să transformăm acest partid într-un partid inchizitoriu, lipsit de scrupule, aservit unora sau altora, ipocrit şi fără repere şi principii morale şi etice şi care să promoveze incultura, lipsa de expertiză, limbajul golpnesc şi injurios împotrova unor colegi sau foşti colegi de partid", mai spune Rădulescu.

Organizaţia Partidului Social Democrat, filiala Piteşti, a decis, la jumătatea lunii martie, să-i retragă sprijinul politic deputatului Cătălin Rădulescu, decizia fiind luată de Comitetul Executiv al filialei din Piteşti.

Anul trecut, Cătălin Rădulescu a fost audiat de procurorii de la Parchetul General în dosarul de tulburare a liniştii şi ordinii publice deschis ca urmare a declaraţiilor făcute de acesta, potrivit cărora are o mitraliera AKM pe care este pregătit să o folosească.

În ultimele zile mai multe persoane au demisionat din PSD alegând formaţiunea lui Victor Ponta- Pro România. Printre demisionari se află şi trei foşti miniştri din Guvernele PSD: fostul ministru al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu (Guvernul Ponta 2) şi Augustin Jianu, fost ministru al Comunicaţiilor (Guvernul Grindeanu), Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului (Cabinetul Tudose).

Prima reacţie cu privire la demisiile din PSD a fost a preşedintelui PSD, Liviu Dragnea, care a criticat "atitudinea de şobolan a doi foşti premieri ai partidului". Nu a dat nume, însă se speculează că, pe lîngă Victor Ponta, ar fi vorba şi de acţiunile lui Mihai Tudose. Ulterior, toate organizaţiile locale PSD au trimis mesaj pentru unitate criticând "trădătorii".

