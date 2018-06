Ce conţine moţiunea de cenzură PNL,"Opriţi Guvernul marionetă! ": Puterea are o agendă de grup infracţional

Primul draft al moţiunii de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, intitulat "Opriţi Guvernul marionetă!" şi obţinut de MEDIAFAX, acuză Puterea de că a transformat în unelte politice Justiţia şi instituţiile statului, iar PSD are o agendă de grup infracţional organizat.

Textul moţiunii de cenzură va mai suporta modificări, în urma discuţiilor şi negocierilor cu alte partide din Opoziţie. O variantă finală va fi aprobată în şedinţa de lunea viitoare a Biroului Executiv al PNL.

"Justiţia şi instituţiile statului au ajuns doar nişte unelte politice pentru Guvernul-marionetă controlat de Dragnea! Guvernul Dăncilă Dăncilă nu are curajul să se opună deciziilor arbitarea ale şefului său de partid. Astfel, chiar sub ochii prim-ministrului, legile justiţiei sunt modificate doar pentru a deveni legi de protecţie personală pentru Dragnea. Codurile penale sunt modificate cu dedicaţie pentru leadership-ul PSD-ALDE! Altfel spus, Actuala Putere are o agendă de grup infracţional organizat. Iată doar câteva dovezi evidente: doriţi redefinirea grupului infracţional organizat, abrogarea infracţiunii de neglijenţă în serviciu, redefinirea abuzului în serviciu şi a mărturiei mincinoase", se arată în textul moţiunii de cenzură obţinută de MEDIAFAX.

PNL acuză partidul de guvernământ că a folosit Curtea Constitutională a României (CCR) pentru "a amputa" atribuţiile preşedintelui Klaus Iohannis, "PSD, cu mâna CCR, a mutat astfel decizia privitoare la revocarea procurorilor marilor parchete în curtea ministrului Justiţiei, ministru numit politic care poate lua oricând decizii politice arbitrare, înlocuind procurori în funcţie de interese politice. Această abordare contravine poziţiei Uniunii Europene care s-a poziţionat împotriva politizării justiţiei".

Liberalii mai susţin că instituţia Avocatul Poporului, "este deja predată PSD", precum şi televiziunea publică.

"Orice sesizări adresate lui Victor Ciorbea - şi care nu convin PSD- sunt blocate şi încuiate în sertarul Avocatului Poporului! Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării şi Consiliul Naţional al Audovizualului au devenit şi ele unelte politice. Orice adversar politic, care nu convine Puterii, este amendat sau ameninţat că va fi amendat! Nu mai vorbim şi despre instituţiile media publice care sunt supuse presiunii politicului. Avem exemplul TVR, unde preşedintele-director controlează din scurt jurnaliştii care nu vorbesc de bine actuala guvernare!", arată PNL.

PNL îi reproşează premierului Viorica Dăncilă că, de la investirea în funcţie, toată măsurile luate de Guvern nu au făcut decât să "afunde economia ţării".

"De la începutul anului de când aţi fost învestită în funcţia de prim-ministru, nu aţi reuşit decât să afundaţi economia ţării şi mai tare, să generaţi panică şi neîncredere în rândul investitorilor străini, să-i goniţi din ţară pe cei deja existenţi şi să adânciţi şi mai tare evoluţiile economice negative. Nu ne îndoim de faptul că domnul Mihai Tudose va fi primul care o să vă certe, deoarece vă va reproşa că atunci când a plecat domnia sa de la guvernare v-a lăsat ”un tigru economic”, iar sub guvernarea domniei voastre economia a înregistrat stagnare economică, cel puţin pe primul trimestru din anul 2018", potrivit sursei citate.

Liberalii fac o trecere în revistă a măsurilor fiscale şi economice ale Cabinetului Dăncilă, cum ar fi intenţia ca Pilonul II de pensii să devină opţional sau chiar să fie desfiinţat, de creşterea inflaţiei la 5,2%, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani, de creşterea ROBOR, indicatorul de referinţă pentru dobânzile la creditele bancare, a ajuns la aproape 3%, adică la cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, lucru care a determinat creşterii importante ale ratelor bancare pentru tinerii care au credite, în unele cazuri ratele fiind mai mari cu şi cu câteva sute de lei lunar.

"Nu ne-aţi lămurit dacă Guvernul va putea plăti pensiile şi salariile până la sfârşitul anului! Deşi spuneţi că aveţi bani în buget, datele publicate de Guvern demonstrează contrariul! Veniturile care vin la buget cresc pe jumătate faţă de viteza cu care cresc cheltuielile! Aşa se face că deficitul bugetului general consolidat a ajuns numai după primele 4 luni ale anului la 0,65% din PIB, adică la peste 6 miliarde de lei, deşi în anul 2017, în aceeaşi perioadă a anului, bugetul a înregistrat excedent bugetar de 1,35 miliarde de lei", se adresează liberalii premierului Viorica Dăncilă, conform documentului.

PNL face referire şi la lipsa proiectelor de infrastructură rutieră.

"Vindeţi pielea ursului din pădure şi anunţaţi proiecte megalomanice care totalizează 760 de km de autostradă, în parteneriat public-privat, deşi acestea sunt la stadiul de idei! Vindeţi iluzii românilor care încă aşteaptă să finalizaţi cei 60 de km promişi pentru acest an şi care sunt incerţi având în vedere termenele amânate de recepţie pentru loturile de pe Autostrada Lugoj-Deva şi Autostrada Sebeş-Turda. Aţi anunţat construirea a 350 de km până în 2020, însă sub guvernarea PSD-ALDE românii s-au ales cu numai 15 km de autostradă recepţionaţi în martie 2017!", precizează PNL în draftul moţiunii de cenzură.

Liberalii aduc reproşuri şi ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, susţinând că în mandatul acestuia, "drepturile infractorilor au devenit o prioritate, iar cele ale cetăţenilor vătămaţi au fost total ignorate".

"Aţi eşuat pe linie în îndeplinirea măsurilor asumate prin Programul de Guvernare! Investiţiile în sedii noi, potrivite nevoilor instanţelor de judecată, sunt practic inexistente. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu are nici în prezent un sediu propice desfăşurării activităţii sale! Tribunalele specializate s-au înfiinţat doar pe hârtie, iar în buget nu s-au alocat resurse financiare suficiente. ”E-justice„ - Dosarul electronic nu este implementat la nivel naţional nici până acum, existând doar câteva cazuri izolate de Curţi de Apel care au realizat acest lucru prin eforturi proprii", completează liberalii.

Principalul partid de Opoziţie susţine că din cauza ministrului Toader, România a ratat şansa aderării la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), singurul obiectiv strategic al politicii externe rămâne, inclus în programul de guvernare al PSD.

"Este incalificabil pentru un ministru în funcţie să lase la o parte orice uzanţă diplomatică şi să îl tragă pur şi simplu de guler pe şeful structurii anticorupţie din cadrul OECD, doar pentru că şi-a ”permis” să declare că decizia CCR privind revocarea şefei DNA contravine echilibrului puterilor în stat şi independenţei sistemului judiciar. Domnule ministru, este pueril să vă ”frământaţi” public încercând să vă lămuriţi dacă declaraţiile d-lui Drago Kos au fost făcute în nume propriu sau în numele OECD! Riscaţi, astfel, să aruncaţi numele României într-un nou scandal internaţional", conform sursei citate.

PNL va depune până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, a anunţat liderul liberal, Ludovic Orban. Liberalii au avut în sesiunea trecută o moţiune de cenzură pentru demiterea Cabinetului Tudose, care a fost respinsă de majoritatea parlamentară PSD-ALDE.

