Cîţu, PNL: Comisia Europeană şi BCE intervin şi cer modificarea statutului BNR

Senatorul PNL, Florin Cîţu, a anunţat, luni, pe Facebook, că oficialii Comisiei Europene şi ai Băncii Centrale Europene ar fi cerut modificarea statutului Băncii Naţionale a României astfel încât să fie întărită politica monetară faţă de intervenţia politicului.

„Comisia Europeană şi Banca Centrală Europenă - verdict devastator pentru Dragnea şi guvernele sale! În 2018, doar 1 din cele 4 criterii necesare pentru aderarea la zona euro mai este îndeplinit!!! În 2016, 3 criterii din 4 erau îndeplinite! Guvernarea PSD şi Comisia „Dăncilă-Vâlcov” pentru aderarea la zona euro au înrăutăţit dramatic situaţia economică. Acest rezultat arată că România s-a îndepărtat de zona euro după 2016. (...) CE şi BCE intervin şi cer modificarea statului BNR. Asta şi după ce Dragnea şi gaşca lui au atacat banca centrală în discursul public şi au încercat să influenţeze politica monetară printr-o scrisoare ameninţătoare adresată conducerii BNR”, a scris Cîţu pe pagina sa de Facebook.

Prima şi cea mai importantă cerinţă din partea Comisiei Europene, potrivit liberalului, este ca „Ministerul Finanţelor Publice nu trebuie să mai participe la şedinţele de politică monetară, nici măcar ca observator”.

„CE şi BCE nu se opresc aici. Merg mai departe şi cer să se includă în statutul BNR : "Article 3 should expressly oblige the government not to seek to influence the members of the BNR's decision- making bodies in the performance of their tasks." Atrag atenţia asupra expresiei “expressly oblige”… (pe scurt - statutul BNR ar trebui să le interzică membrilor guvernului să caute să influenţeze conducerea BNR ). Veştile proaste pentru Dragnea şi gaşca lui nu se opresc aici. CE şi ECB cer o serie întreagă de modificări la statul BNR (90% din statut) care au un singur scop: să întărească independenţa politicii monetare faţă de intervenţia politicului”, a mai scris Cîţu.

Liberalul avertizează, în finalul mesajului, că Liviu Dragnea şi PSD trebuie să înţeleagă un lucru clar şi anume că, şi dacă dacă toate cele patru criterii sunt îndeplinite, România nu poate adera la zona euro până când statutul BNR nu este modificat, aşa cum cer BCE şi CE.

"Romania nu poate sa faca modificarile la statut cu o luna inainte de a incerca sa intre in ERM (Mecanismul European al Ratelor de Schimb -n.r.). Nu. Statutul trebuie modificat cat mai repede, in 2018. Atlfel, Romania va ramane multi ani in afara zonei euro si a spatiului Schengen", conchide Cîţu.

Senatorul PNL a ataşat mai multe fragmente, despre care susţine că ar fi din Raportul de convergenţă al Comisiei Europene. ''Guvernul nu ar trebui sa fie in poziţia de a influenţa deciziile băncii centrale pentru ca a sa independenţă este protejata de tratat. Participarea activă a ministrului şi a unuia dintre secretarul statului, chiar şi fără drept de vot, la discuţiile Consiliului de administraţie al BNR în care este stabilită politica BNR ar putea oferi în mod structural Guvernului posibilitatea de a influenţa banca centrală atunci când vorbeşte despre deciziile sale cheie'', se arată într-un document ataşat de Florin Cîţu.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a îndemnat România să adopte măsuri pentru corectarea deficitului bugetar şi a atras atenţia că evoluţiile politice din ultimul an generează dubii privind ireversibilitatea progreselor în reformarea sistemului judiciar şi în combaterea corupţiei la nivel înalt.

