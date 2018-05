Codrin Ştefănescu, după ce liberalii au decis să susţină plângerea formulată de Orban împotriva premierului Dăncilă: Putem spune răspicat că PNL a devenit partidul denunţătorilor

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, marţi, că PNL a devenit "partidul denunţătorilor" după ce, în şedinţa Biroului Executiv, liberalii au decis să susţină plângerea formulată de Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă.

"Începând de astăzi, putem spune răspicat că PNL a devenit partidul denunţătorilor. Începând de astăzi, PNL nu mai acţionează ca un partid politic de opoziţie. Ci, pur şi simplu, acţionează ca o organizaţie subversivă şi radicală care încearcă prin orice mijloacele, total nedemocratice, răsturnarea puterii de stat. Pentru că astăzi, şi acest lucru este foarte important ca toţi românii să îl afle, în şedinţa conducerii lor, în aproape unanimitate, PNL şi-a însuşit demenţa iniţiată de Ludovic Orban şi a hotărât in corpore că susţin plângerea penală a acestuia formulată împotriva premierului României", a transmis Codrin Ştefănescu într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Mai mult, Codrin Ştefănescu susţine că prin aceste acţiuni PNL, după 140 de ani de istorie, şi-a renegat trecutul glorios, înaintaşii, personalităţile marcante ale partidului, morala, abandonând toate instrumentele politice democratice şi toată logica politică "prin preluarea modelului patentat de Traian Băsescu şi Statul Securist".

Partidul Naţional liberal a votat, în şedinţa de marţi a Biroului Executiv, susţinerea plângerii formulate de Ludovic Orban, cu 23 de voturi pentru, trei împotrivă şi două abţineri.

Votul a venit după ce în şedinţa de marţi a fost adusă în discuţie plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

