Comisia Iordache a respins amendamentele la Codul penal depuse de ALDE, cât şi propunerile deputaţilor Eugen Nicolicea şi Cătălin Rădulescu

Comisia specială pentru Legile justiţiei, condusă de Florin Iordache, a respins amendamentele de modificare a Codului penal depuse de mai mulţi senatori ALDE, cât şi propunerile deputaţilor PSD, Eugen Nicolicea şi Cătălin Rădulescu.

"Grupul ALDE a depus nişte amendamente, după care a trebuit să ies cu un comunicat că nu le susţinem, cele cu rea-credinţă. Toate acele amendamente depuse de colegii senatori ALDE, în condiţiile în care grupul ALDE a semnat iniţiativa noastră, să votăm că nu le susţinem. Şi cele ale lui Nicolicea şi Rădulescu le vom supune votului dvs pentru a fi respinse, pentru că pratica parlamentară nu opreşte nici un deputat sau senator să depună amendamente. Că sunt proaste, acesta e un alt subiect. Voi supune în bloc respingerea acestor amendamente", a afirmat Florin Iordache, în şedinţa de marţi.

De asemenea, Iordache a anunţat că sunt mai multe proiecte care vizează modificarea Codului penal la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, iar acestea vor fi respinse, însă unele amedamente vor fi preluate şi discutate în Comisia de specialitate pentru Legile justiţiei care are în dezbatere Codul penal.

"La Comisia juridică a Camerei Deputaţilor este un număr de 33 de proiecte care vizează Codul penal. Vom aveam un singur proiect, ţinând cont de amendamentele dvs. La toate celelalte proiecte vom veni cu rapoarte de respingere", a explicat Florin Iordache.

Senatoarea PNL, Alina Gorghiu, a precizat că nu este de acord cu respingerea în bloc a acestor amendamente. Prin urmare, ele au fost votate singular.

"Toate amendamentele ale grupului senatorial ALDE le supun la vot să fie respinse. Sunt 16 voturi pentru respingerea amendamentelor. Supun votului dumneavoastră amendamentele depuse de Eugen Nicolicea. Sunt 16 voturi pentru respingere. Supun votului dumneavostră respingerea amendamentelor deputatului Cătălin Rădulescu. 16 voturi pentru respingerea acestora. Au rămas amendamentele depuse de asociaţiile profesionale, de la CSM, însuşite parţial de PSD şi parţial de PNL", a spus Iordache.

Conform unui amendament depus de social-democratul Eugen Nicolicea, "cei care divulgă «date privind desfăşurarea urmăririi penale, de natură a afecta imaginea publică a celor cercetaţi, a induce în opinia publică ideea vinovăţiei lor sau a zdruncina în orice fel prezumţia de nevinovăţie» să fie pedepsiţi cu închisoare de la şase luni la doi ani sau cu amendă".

Nicolicea mai propune ca "reţinerea sau arestarea unei persoane pe motive vădit netemeinice şi esenţial nelegale, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau amendă, precum şi cu interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică. Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi expunerea publică a unei persoane reţinute, arestate sau condamnate în posturi infamate care îi pot leza demnitatea şi aduce atingere imaginii sale publice".

Deputatul PSD, Eugen Nicolicea, a cerut ca sistemul judiciar să aibă o definire clară, argumentînd că este nevoie de o definiţie a acestuia pentru a se şti dacă este sau nu independent.

"Cu privire la sistemul judiciar, nu am nimic împotriva termenului, numai că vreau şi eu o definiţie. Pentru că, neştiindu-se ce este, nu ştim dacă are independenţă. Dacă nu ştim dacă are independenţă, nu ştim dacă CSM are ce să apere. De asemenea, ne-am trezit prin toate MCV-urile, GRECO şi aşa mai departe să apărăm independenţa sistemului judiciar. Să ne dea cineva o definiţie şi atunci, dacă are independenţă, vă asigur că vom face totul ca să îi apărăm independenţa. Dacă o are. Neexistând o astfel de definiţie, am tras o concluzie că ar putea să fie instanţele plus parchetele - asta din butonul CSM, când am apăsat şi am văzut că din sistemul judiciar lipsea CSM. Deci autoritatea judecătorească din care eliminăm CSM ar putea să fie sistemul judiciar. (...) Am cerut data trecută să veniţi cu definiţia sistemului judiciar. Niciun judecător sau procuror nu a propus această definiţie. Şi cred că judecătorii şi procurorii ştiu foarte bine ce înseamnă folosirea unor termeni exacţi şi nu e voie să se folosească sintagme de presă, nişte noţiuni care nu sunt definite nici în Constituţie, niciunde", a spus Eugen Nicolicea în cadrul şedinţei Comisiei special pentru legile justiţiei.

Mai mult, deputatul PSD spune că nici pericolul pentru ordine publică nu are o definiţie exactă.

Şi deputatul PSD, Cătălin Rădulescu, propune ca pedepsele cu închisoarea de până la 3 ani, cu excepţia infracţiunilor comise cu violenţă, să se execute la domiciliu.

În plus, pedepse cu închisoarea la domiciliu se aplică şi în cazul persoanelor condamnate la pedeapsa cu închisoarea peste trei ani, doar cu vârsta de cel puţin 60 de ani a celor care suferă de boli grave sau incurabile stabilite prin lege, amamelor cu copii şi a gravidelor, cu excepţia persoanelor care au săvâşit infracţiuni cu violenţă.

Rădulescu mai propunea ca prin "consecinţe deosebit de grave" să se înţeleagă o pagubă materială mai mare de patru milioane lei, faţă de două milioane lei cât este în prezent în lege, iar pedeapsa la darea de mită să scadă şi să fie închisoarea de la şase luni la cinci ani, faţă de doi la şapte ani.

