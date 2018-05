Comisia SRI va aproba rapoarte parţiale. Primul se referă la mandatele pe securitate naţională/ Manda: În următoarele două săptămâni ar fi oportună o nouă întâlnire cu George Maior

Comisia SRI va aproba rapoarte parţiale, primul, care va fi dezbătut săptămâna viitoare, urmând să se refere la mandatele pe securitate naţională, a anunţat miercuri preşedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda.

”Am hotărât să dăm un raport al comisiei noastre cu lucrurile pe care le-am văzut până în acest moment. Am hotărât ca acest raport să-l dezbatem şi să-l aprobăm pe capitole. Primul capitol pe care abordăm şi pe care probabil că săptămâna viitoare o să-l aprobăm în comisie şi pe care o să-l trimitem birourilor permanente reunite se referă la mandatele pe securitate naţională, cu tot ce implică asta, cu lucrurile pe care le-am văzut şi atunci când am mers în control la SRI şi cu lucrurile spuse de cei care au venit în comisia noastră, petenţii comisiei”, a declarat preşedintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda.

El a mai spus că, potrivit procedurii de lucru, biroul Comisiei va propune comisiei un draft care va fi parcurs de membrii comisiei, aceştia urmând să aducă îmbunătăţiri şi să-l aprobe.

”Sunt capitole în care avem suficient de multe elemente să putem să concluzionăm şi sunt capitole în care mai avem elemente de lămurit”, a mai adăugat Claudiu Manda.

Manda: În următoarele două săptămâni ar fi oportună o nouă întâlnire cu George Maior

Preşedintele Comisiei de control SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, miercuri, că ”în următoarele două săptămâni ar fi oportună” o nouă audiere a fostului director SRI, George Maior.

”Am primit răspuns de la MAE în care spun că sunt de acord sau că ne vor sprijini în ceea ce priveşte posiblitatea ca domnul Maior să vină la comisia noastră Am hotărât să trimitem că în următoarele două săptămâni ar fi oportună o astfel de întâlnire cu dl Maior. Sau rămâne să identificăm dacă sunt poate şi alte posibilităţi de a avea o astfel de întâlnire sau de audiere a dlui Maior poate prin alte mijloace cu dl Maior fără s fi nevoie să se deplaseze în România”, a declarat Clausiu Manda.

El a mai spus că nu a fost identificată vreo sursă privind decontarea deplasării ambasadorului România în SUA, George Maior.

”Nu ştiu dacă la nivelul MAE există (posibilitatea decontării costurilor deplasării - n.r.)”, a adăugat el.

Claudiu Manda a declarat, miercuri, că fostul director al Serviciului George Maior, în prezent ambasador al României în SUA, ar putea fi audiat prin sistemul de videoconferinţă al MAE.

”Am avut o discuţie cu vicepreşedintele comisiei (Marian Cucşa, ALDE - n.r.), care nu a fost în cadrul comisiei, care mi-a spus că, fiind plecat cu un grup de parlamentari tineri în SUA, a avut o întâlnire cu domnul Maior. Am înţeles de la domnia sa că domnul Maior intenţionează sau doreşte să vină la comisie. Rămâne să evaluăm şi o să încerc să am un dialog cu cei de la Ministerul de Externe dacă putem, nu ştiu exact cum îi permite domniei sale sau ce misiune are acolo, dacă nu cumva putem să facem un fel de videoconferinţă prin sistemul pe care îl are în acest moment MAE”, a declarat Claudiu Manda.

