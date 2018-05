Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, în Vrancea, că Pilonul II de pensii nu se va desfiinţa şi nu a văzut proiectul potrivit căruia acest devine opţional, aşa cum a anunţat Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii.

Share pe Facebook 387 afişări

"Nu se pune problema desfiinţării Pilonului II. În altă ordine de idei sunt discuţii ca Pilonul II să fie opţional, dar nu avem o modificare certă, nu am văzut această modificare. ce pot să spun că Pilonul II nu se desfiinţează, Nu am văzut acest proiect (n.r.: cel anunţat de Olguţa Vasilescu)", a declarat Viorica Dăncilă.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că Pilonul II de pensii va fi opţional.

"Noi ne-am hotărât ce vrem să facem. Şi este ceea ce am comunicat de anul trecut, şi anume să fie opţional acest Pilon II. Fără doar şi poate este bătută în cuie varianta aceasta. Între timp am aflat cu stupefacţie că sunt şi eu la Pilonul II de pensii cotizant, în condiţiile în care eu am fost absolut convinsă că fiind la limita de vârstă atunci mi s-a luat în considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputaţilor, unde lucram la vremea respectivă. Nu s-a luat în considerare, dar timp de 10 ani nu am primit nicio informare vizavi de valoarea unităţilor de fond pe care le aveam la firma respectivă. Dar am fost absolut convinsă că timp de 10 ani, neprimind niciun fel de plic acasă, în condiţiile în care legea spune foarte clar că anual eşti obligat să-i spui asiguratului care este valoarea şi numărul unităţilor de fond, neprimind nimic, am fost absolut convinsă că nu sunt. Eu vreau să optez. Vreau să am această posibilitate şi cred că oricine ar trebui să aibă acest drept", a declarat Lia Olguţa Vasilescu la România Tv.

Ministrul Muncii susţine că în cursul verii se va face o prezentare clară a Pilonului II de pensii pentru informarea cetăţenilor.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.