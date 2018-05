Dăncilă îl contrazice pe Iohannis: România a atins procentul de 17% la absorbţia fondurilor europene

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, la începutul şedinţei de guvern, că România a atins procentul de 17% la absorbţia fondurilor europene, ceea ce înseamnă că ”ne apropiem cu paşi rapizi de media europeană, care este de 18%”.

”Avem încă o veste bună. În data de 22 mai 2018, în conturile României au intrat 288,02 milioane euro, reprezentând rambursarea plăţilor aferente Fondului European Agricol pentru dezvoltare rurală. Această sumă se adaugă la suma de 1,85 miliarde euro primită până în prezent pentru agricultură. Acest lucru a fost posibil prin acordarea la timp a subvenţiilor - şi vreau să-l felicit pe dl ministru Daea, dar şi urmărirea atentă a proiectelor, a derulării proiectelor de dezvoltare rurală. Astfel, de la începutul anului 2018 România a primit cu titlu de rambursare 2,14 (doi virgulă paisprezece) miliarde euro, reprezentând 67% din suma programată a fi accesată de la Uniunea Europeană de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, a spus Viorica Dăncilă.

Ea a ţinut să dea o replică preşedintelui Klaus Iohannis.

”Şi pentru că facem referire la fonduri europene, vreau să reiterez ceea ce a spus dna ministru Rovana Plumb, anume faptul că România a atins procentul de 17% la absorbţia fondurilor europene, deci ne apropiem cu paşi rapizi de media europeană, care este de 18%”, a afirmat premierul.

Preşedintele Klaus Iohannis a atenţionat, marţi, Guvernul Dăncilă cu privire la absorbţia de fonduri europene, în contextul datelor de pe site-ul Comisiei Europene, care arată că ţara noastră a folosit 2 miliarde de euro din cele 23 de miliarde alocate pentru fonduri structurale.

"Despre fonduri europene vreau să se înţeleagă că cele ce urmează reprezintă o atenţionare pentru Guvern. Noi dispunem pentru perioada 2014-2020 teoretic 31 miliarde euro. Din aceşti bani am folosit 4,9 miliarde euro până în momentul de faţă, ceea ce înseamnă 15,8%. Din 31 de miliarde până acum nu am folosit nici măcar 5 miliarde. Aceste date sunt oficiale atât de pe site-ul Comisiei Europene, cât şi informaţii oficiale de la Guvernul României. În dorinţa de a prezenta o informare exactă am căutat cele mai noi date de pe site-ul Guvernului şi a Comisiei Europene. Ultima informare pe site-ul Guvernului este din 2 februarie a.c. Acum suntem aproape la jumătatea anului. Nu ştiu de ce Guvernul nu publică date la zi. Unii vor crede că se ascunde ceva sau au avut altă treabă decât să informeze. Am luat date mai detaliate de pe site-ul Comisiei Europene, unde datele sunt evident la zi", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a criticat şi absorbţia fondurilor structurale, care nu este nici de 10%.

