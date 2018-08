Deputat PNL, despre explicaţiile privind căştile acoperite cu bandă neagră: Am fost trataţi la mişto

Deputatul PNL, Răzvan Prişcă, a afirmat, marţi, că reprezentanţii Jandarmeriei au tratat membrii Comisiei „la mişto”, când au explicat, în cadrul Comisiei pentru apărare, motivul pentru care forţele de ordine aveau căştile acoperite cu bandă neagră când au intervenit la protestele din 10 august.

122 afişări

„Să vină acest domn, pe care l-am văzut că mai nou este vedetă TV, cel care a fost comandant de operaţiune în Piaţa Victoriei, şi să ne spună că în ultima vreme au făcut foarte multe angajări în Jandarmerie şi nu le mai ajung căştile şi şi le împart, le duc cu portbagajul şi la operaţiune fiecare îşi ia casca din portbagaj şi lipesc banda de izolat. Domnii de la Jandarmerie ne-au explicat că asta este procedura, se lipeşte bandă de izolat pentru că sunt foarte mulţi jandarmi noi, nu au suficiente căşti disponibile şi numerele nu corespund cu cele ale personae care ar trebui să o poarte. Efectiv avem sentimentul că am fost trataţi la mişto. Dacă nu este aşa atunci lucrurile sunt mai grave. Dacă în 2018, Jandarmeria Română, armă care totuşi face cinste României în teatrele de operaţii, ajunge să umble cu castile lipite cu bandă de izolat”, a declarat deputatul PNL, Răzvan Prişcă, la finalul audierii lui Carmen Dan marţi în Comisia pentru Apărare a Camerei Deputaţilor.

La rândul său, deputatul PMP, Robert Turcescu, a explicat că, în cadrul audierii, li s-a explicat că „Jandarmeria stă prost cu dotarea, nu avem căşti pentru fiecare jandarm şi atunci s-ar fi confundat cumva lucrurile”.

„Ni s-a spus că au avut numerele de identificare de pe caschetă acoperită cu bandă adezivă pentru că, răspunsul a fost cam aşa, Jandarmeria stă prost cu dotarea, nu avem căşti pentru fiecare jandarm şi atunci s-ar fi confundat cumva lucrurile. Şi atunci a luat casca de la un coleg care nu se ştie, murise, nu venise, şi atunci au luat şi ei ce căşti au apucat pe acolo, şi le-au pus in cap, si ca sa nu fie confundat cu colegul decedat, pensionat, sau mai stiu eu ce, a fost nevoit să puna banda adeziva. Haideti sa fim seriosi. Chiar crede cineva din oamenii care au gandire rationala ca genul asta de explicatie rezista?”, a afirmat deputatul PMP, Robert Turcescu.

Referitor la acest subiect, ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, la finalul audierii în Comisia pentru apărare, că „S-a răspuns acestor întrebări în cadrul Comisiei”.

Laurenţiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la mitingul din 10 august, a declarat, marţi, că nu reprezintă un impediment identificarea jandarmilor care şi-au ascuns numerele de identificare de pe cască cu bandă neagră.

"Aceste cazuri sunt analizate inclusive la nivelul Jandarmeriei. E o comisie internă. Sunt analizate. Bineînţeles că sunt avute în vedere şi de cei de la Parchetul Militar. Totuşi să nu uităm contextual. Vorbim de o acţiune a restabilirii ordinii publice. De fiecare dată, am făcut precizarea că am avut acţiuni violente progresive în Piaţa Victoriei. Am ajuns în situaţia în care nu doar cei doi colegi ai noştri au fost ultragiaţi, am avut oameni care efectiv au fost răniţi de aceste acte de violenţă împotriva lor", a declarat Laurenţiu Cazan, coordonatorul acţiunii jandarmilor din Piaţa Victoriei.

Maiorul Laurenţiu Cazan, ministrul de Interne, Carmen Dan, şeful DSU, Raed Arafat, dar şi fostul şef al Janadrmeriei Sebastian Cucoş participă la şedinţa de marţi a Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul solicitării liberalilor de a oferi explicaţii despre protestele violente din 10 august.

