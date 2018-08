Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a depus plângere penală împotriva lui Iohannis, pentru incitare la ură împotriva PSD

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu a anunţat, pe Facebook, că a depus o plângere penală împotriva preşedintelui Klaus Iohannis pentru sâvârşirea infracţiunii de incitare la ură şi discriminare „împotriva parlamentarilor PSD, a Guvernului PSD, a membrilor PSD, a votanţilor şi susţinătorilor PSD".

„Am depus următoarea PLÂNGERE PENALĂ: Pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de articolul 369 Cod penal - Incitarea la ură sau discriminare de către numitul Klaus Werner Iohannis. Astfel, la data de 4 august 2018, Preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a incitat la ură şi discriminare împotriva unei categorii de cetăţeni ai României, membri, simpatizanţi sau alegători ai Partidului Social Democrat (PSD). Prezent la Consiliul Naţional al Partidului Naţional Liberal, Preşedintele Iohannis s-a exprimat public cu privire la scandalul iscat de utilizarea numărului de înmatriculare „M..E PSD” obţinut în Suedia”, a anunţat, duminică, deputatul PSD Liviu Pleşoianu, pe Facebook.

Acesta susţine că preşedintele Iohanis nu şi-a exercitat rolul de mediator în societate.

„În loc să-şi exercite, conform articolul 80 din Constituţie, rolul de mediator în societate, îndemnând la respectarea tuturor cetăţenilor ţării, Preşedintele Iohannis a ales să încurajeze injuria „M..E PSD” şi să condamne fără nicio bază acţiunile Poliţiei. Iată afirmaţia Preşedintelui Iohannis, din data de 4 august 2018: <Persoanele care îndrăznesc să îşi spună opinia public anti-PSD sunt luaţi de Poliţie. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat din anii comunismului>. Ulterior, deşi chiar autorităţile suedeze au anunţat radierea numărului „M..EPSD” (acţiune absolut firească, după ce li s-a adus la cunoştinţă ce reprezintă), Preşedintele Iohannis NU a revenit cu nicio luare de poziţie, deşi era dator moral în acest sens”, a adăugat Pleşoianu.

Deputatul PSD a apreciat că Iohannis a incitat la ură şi discriminare împotriva PSD şi a milioanelor de votaţi şi susţinători ai partidului.

„Toate acţiunile cu caracter constant şi repetat ale Preşedintelui Iohannis (ieşirea în stradă, la un miting neautorizat, printre protestatari care scandau „PSD – CIUMA ROŞIE” („CIUMA ROŞIE” fiind slogan nazist, folosit de Goebbels şi aparatul său de propagandă pentru a încuraja exterminarea poporului evreu); încurajarea celor care folosesc în spaţiul public înjurătura „M..E PSD” la adresa unei categorii din care fac parte milioane de români; subminarea autorităţii Poliţiei prin acuzele referitoare la acţiunile pretins abuzive (prin care nu li se permite unor români să înjure alţi români) au ca rezultat (având în vedere funcţia deţinută de domnul Iohannis) umilirea şi hărţuirea publică permanentă a unei mari categorii de cetăţeni români. Prin toate acţiunile amintite mai sus, Preşedintele Iohannis nu doar că nu îndeamnă la respect reciproc, dar chiar stimulează şi încurajează discriminarea şi ura. Preşedintele Iohannis incită la ură şi discriminare împotriva parlamentarilor PSD, a Guvernului PSD, a membrilor PSD (vorbim de sute de mii de oameni), cât şi a votanţilor şi susţinătorilor PSD (vorbim de milioane de oameni)”, a mai scris social-democratul.

În opinia lui Liviu Pleşoianu, pe acest fond de instigare la ură s-a desfăşurat protestul din 10 august.

„Toate aceste declaraţii şi activităţi au culminat cu declanşarea manifestărilor violente ale unor indivizi (neidentificaţi încă în totalitate la această dată) ce s-au derulat în data de 10 august 2018 în Piaţa Victoriei, activităţi care au avut ca scop declarat înlăturarea din funcţie a Guvernului României, legitim învestit. Acestea s-au derulat pe fondul de instigare la ură, derulat în mod constant de numitul Iohannis, începand cu anul 2016, anul în care partidele de guvernământ au câştigat alegerile parlamentare în mod legitim şi au format un guvern. Acest tip de activitate a fost derulat de acelaşi Preşedinte chiar şi anterior acestui moment, cu real succes politic, atunci când, pe fondul manifestaţiilor determinate de tragedia de la Colectiv, actualul Preşedinte a solicitat şi obţinut demisia Guvernului din acel moment şi şi-a desemnat un “guvern al sau”, nerezultat din alegeri, aspect care rezultă din chiar declaraţia sa publică: <a trebuit să moară oameni acest guvern să plece>”a apreciat social-democratul.

Deputatul PSD precizează că a Iohannis a stimulat ieşirea protestatarilor în stradă cu scopul de a forţa schimbarea Guvernului.

„Aşadar, încurajat de succesul său anterior, determinat de mişcări de stradă pe care le-a stimulat şi la care a şi participat, a ales să incite la ură şi discriminare faţă de o categorie de cetăţeni, susţinători ai Partidului Social Democrat, cu scopul vădit de a obţine acelaşi rezultat: în urma manifestaţiilor, să obţină demisia guvernului legitim ales şi să instaureze un “guvern al său”, fără legitimitate publică majoritară. Astfel, INTENŢIA sa la săvârşirea faptei este evidentă, deoarece Preşedintele în funcţie a urmărit un folos politic direct: înlăturarea prin forţă a actualului guvern şi instaurarea unuia subordonat lui, care să îi pună la dispoziţie bugetul dorit şi să răspundă tuturor dorinţelor sale la nivel politic, inclusiv prin adoptarea legislaţiei agreate de acesta. Aceasta deşi majoritatea populaţiei este reprezentată democratic, ca urmare a votului, de actuala majoritate parlamentară, precum şi de Guvernul rezultat ca urmare a votului exercitat de parlamentarii majorităţii", a spus Pleşoianu.

Social-democratul îl mai acuză pe şeful statului că a refuzat să ia act de mitingul organizat de PSD şi ALDE pentru susţinerea Guvernului.

„De asemenea, Preşedintele Iohannis a refuzat să ia act de mitingul autorizat prin care sute de mii de români şi-au manifestat sprijinul faţă de actualul Guvern şi faţă de actuala majoritate parlamentară numindu-l „un miting mediocru”, fapt prin care a discriminat încă o dată o categorie din care fac parte milioane de cetăţeni. Din contră, atunci când a ieşit el însuşi în stradă, participând de la înălţimea demnităţii de Preşedinte al României la un protest neautorizat, a afirmat că în stradă se află „românii lui”. De unde reiese, încă o dată, că Preşedintele Iohannis discriminează şi consideră că cetăţeni de mâna întâi sunt doar cetăţenii care rezonează cu domnia sa, celelalte multe milioane de români fiind cetăţeni de mâna a doua despre care e în regulă să se spună că sunt „ciumaţi” şi cărora este în regulă să li se strige „m..e”", a mai afirmat Liviu Pleşoianu.

În încheiere, acesta spune că faptele şefului statului se încadrează la art.369 din Codul Penal.

`Consider că atitudinea extrem de nocivă şi periculoasă a Preşedintelui Iohannis, care a condus prin constanţa sa la manifestări publice violente, îşi găseşte încadrarea în Codul penal, articolul 369 - Incitarea la ură sau discriminare: „Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”. Consider, de asemenea, că incitarea la ură şi discriminare împotriva unei categorii de persoane de la nivelul funcţiei, a demnităţii publice de cel mai înalt nivel a domnului Klaus Werner Iohannis constituie o agravantă evidentă. Faţă de această situaţie, dat fiind faptul că, în calitate de deputat PSD, sunt vizat direct de acţiunile infracţionale ale numitului Klaus Werner Iohannis, făcând parte din categoria persoanelor împotriva cărora s-a incitat la ură şi discriminare, mă consider persoană vătămată, motiv pentru care vă solicit să luaţi act de această calitate a mea şi să dispuneţi măsurile legale care se impun. În măsura în care nu veţi identifica între timp înregistrările la care fac referire, la data audierii mele la acest parchet voi depune şi probele necesare (înregistrări audio-video) din care rezultă cele menţionate anterior şi care, de altfel, sunt de notorietate şi publice, putând fi vizionate de procurori fără nicio problemă. La aceeaşi dată, mă voi constitui şi parte civilă, pentru prejudiciul moral ce mi-a fost cauzat prin fapta săvârşită de numitul Klaus Werner Iohannis, prin injuriile şi vătămările psihice la care am fost supus, în calitate de membru al categoriei de persoane vizate de instigările acestuia", a conchis Liviu Pleşoianu.

Ministrul Apărării Naţionale, senatorul PSD Mihai Fifor, a apreciat, duminică, pe Facebook, că „trebuie constituită de îndată” o comisie parlamentară de anchetă a protestelor violente din 10 august, care să răspundă la întrebări precum „Cui foloseşte dărâmarea prin violenţă a Guvernului?”. Potrivit acestuia, pe 10 august a fost un „scenariu incredibil de bine pus la punct" pentru dărâmarea prin violenţă a Guvernului.

Liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, a apreciat, sâmbătă, că este necesară înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru că declaraţiile lui Klaus Iohannis despre acţiunea Jandarmeriei la protestul din 10 august "denotă dorinţa evidentă de a stimula şi mai mult violenţele existente".

PSD a transmis, pe 13 august, printr-un comunicat de presă remis MEDIAFAX, cu referire la protestele antiguvernamentale, că preşedintele Klaus Iohannis a incitat la „anarhie socială" şi la "timorarea autorităţii publice", precizând că şeful statului e responsabil pentru actuala stare a societăţii.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, pe 13 august, că România traversează „o stare gravă de tulburare”. „Atitudinea civică a fost aspru pedepsită cu gaze lacrimonege, tunuri de apă şi lovituri aplicate cu exces de zel. Este impresionantă mobilizarea românilor din ţară şi de pretitindeni. Mulţi oameni veniţi din diaspora au participat la manifestări. Nu au fost aduşi cu autocarele, au venit din proprie iniţiativă, revoltaţi de modul cum PSD guvernează şi legiferează, de atacturile la statul de drept din ultimul an şi jumătate. Protestele de sâmbătă şi duminică au arătat tuturor adevărata faţă a celor care ies în stradă de mult timp. Românii ştiu să fie civilizaţi, civici, activi şi corecţi, nu îşi merită etichetele primite din partea unor voci irespondabilie în politică. Violenţa şi reprimarea brutală a cetăţenilor nu sunt acceptabile sunt nicio formă. Atacarea femeilor, a copiilor sunt de neconceput pentru un stat european, iar cei vinovaţi trebuie identificaţi şi pedepsiţi, indiferent cine sunt. Soluţia de a dispersa cetăţenii este condamnabilă şi nejustificată. Intervenţia Jandarmeriei a fost disproporţionată. Condamn la fel de ferm acţiunile instigatorilor la jandarmi, în încercarea de a deturna un protest paşnic", a afirmat Klaus Iohannis.

Jandarmii au intervenit în forţă, pe 10 august, cu gaze lacrimogene şi tunuri de apă, în Piaţa Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflaţi în faţa sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piaţa Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat Laurenţiu Cazan, cel care a comandat intervenţia forţelor de ordine la miting, precizând că au fost solicitate întăriri şi din alte regiuni ale ţării. La Parchetul Militar Bucureşti au fost înregistrate până duminică 291 de plângeri împotriva jandarmilor care au intervenit la protestul din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Parchetului General. Procurorii militari au audiat, până acum, 127 de persoane.

