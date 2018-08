Dragnea, atac la servicii: Nimic de la SIE. SRI dă informaţii preşedintelui, iar la restul, selectiv/ „Comisia lui Manda ar trebui să facă verificări”

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, marţi seară, cu referire la mitingul din 10 august, că primeşte foarte puţine informaţii din partea serviciilor, precizând că nu a primit nimic de la SIE şi că SRI dă informaţiile în flux normal preşedintelui, iar "la restul selectiv şi dacă e de interes".

Liviu Dragnea a spus că pe 10 august, atunci când a avut loc mitingul din Piaţa Victoriei, era la Neptun.

"Eram la Neptun. Nu eram pe maşina de apă de jandarmi. Mai spre seară (am început să mă uit -n.r.), recunosc. Nu am stat toată ziua pe televizor. Cred că pe la 20.00 am început să mă uit. Niciuna (avertizări de la SRI – n.r.). Nu, nimic. Nu am primit nimic. SRI dă informaţiile în flux normal preşedintelui. La restul selectiv şi dacă e de interes. În mod normal, şi eu şi Tăriceanu ar trebui să avem acelaşi tip şi grad de informaţii. În mod normal, este Guvern, preşedinte, Parlament. Primesc foarte puţine informaţii. Apropo, nimic de la SIE. Probabil, cred că îi trebuie 2-3 ani să se instaleze. Dar nu am nevoie să mă sune. Nu, să îşi facă treaba acolo, să lucreze în interesul României. Nu am nici dubii, nici speranţe (că nu îşi face treaba – n.r.). Eu cred că preşedintele a primit informaţii de câteva zile informaţii", a declarat preşedintele PSD, la Antena 3.

Liviu Dragnea a precizat că membrii Comisiei de control a activităţii SRI ar trebui să verifice ce informaţii a dat Serviciul către ministerul de Interne referitoare la miting şi dacă acestea au fost furnizate de către SRI sau au fost cerute de instituţia condusă de Carmen Dan.

"Cred că domnul Manda ar trebui să lămurească când a dat SRI informaţii MAI", a completat liderul PSD.

