Liviu Dragnea a declarat, luni, că plângerea făcută de Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă şi a sa poate fi considerată un act de "antisemitism instituţional", preşedintele PSD precizând în acelaşi timp că liderul liberal poate răspunde penal pentru răspândirea de informaţii false.

"În legătură cu plângerea penală făcută sau depusă, asumată de către Ludovic Orban. Se poate contura ideea că aici vorbi de, pe lângă alte prostii, se poate vorbi de anstisemitism instituţional. În momentul în care, citind acea plângere penală se vorbeşte de acuzaţii de înaltă trădare pentru un oficial care a avut întâlniri oficiale cu şefi de stat şi de guvern din altă ţară, dincolo de faptul că este o abordare KGB-istă, că este o abordare ceauşistă, că este o abordare securistă care duce cu gândul la <<agenturile străine>>, aici este tratat statul Israel ca o putere străină cu care noi suntem în conflict. După părerea noastră este o acţiune care aduce deservicii majore României. Atât cei care au conceput această plângere penală cât şi cel care şi-a asumat-o dau dovadă de o mare iresponsiabilitate. Sunt acuzaţi nişte cetăţeni israelieni, că sunt agenţi de influenţă, am văzut comentarii că ar fi spioni", a spus Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD mai spune că Ludovic Orban ar putea răspunde penal pentru afirmaţiile făcute.

"Am văzut că Orban s-a specializat pe în a face plângeri penale. Zice aşa articolul 278 din, cred că din Codul penal. Comunicarea de informaţii false, comunicarea sau răspândirea cu ştiinţă prin diferite mijloace de ştiri date false sau informaţii false, ori de documente falsificate dacă fapta este de natură să aducă atingere securităţii naţionale. O informaţie de acest gen, care este sută la sută mincinoasă poate destabiliza într-adevăr, poate destabiliza economic şi social România şi poate aduce atingere securităţii naţionale", a mai spus Dragnea.

Orban: A fi anti Dragnea nu înseamnă că eşti împotriva statului Israel

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a spus, luni, că dacă este împotriva ideilor lui Liviu Dragnea nu înseamnă că este şi împotriva Statului Israel, liderul PNL precizând că a susţinut mereu "relaţii prieteneşti" cu oficialităţile din Israel.

"A fi anti Dragnea nu înseamnă că eşti împotriva statului Israel. Sunt un om care am susţinut relaţii prieteneşti, relaţii apropiate cu statul Israel şi resping categoric asemenea inepţii şi invenţii realizate de disperatul Dragnea care nu mai ştie ce vorbeşte", a spus Ludovic Orban în contextul în care Guvernul condus de Viorica Dăncilă a adoptat memorandumul privind relocarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ludovic Orban îi transmite un mesaj preşedintelui PSD şi cu privire la plângerea penală pe care a depus-o împotriva premierului Dăncilă şi a sa.

"Trebuie să vă spun câteva cuvinte despre sesizarea pe care am depus-o la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie avertizându-l pe Liviu Dragnea şi întregul aparat de propagandă al PSD-ului că depăşeşte din nou limita legii şi că disperarea îl face să încalce din nou Constituţia şi legile. Vă somez domnule Dragnea să încetaţi campania de intimidare, de ameninţare a funcţionarilor publici, a procurorilor, a cetăţenilor care îşi fac corect datoria în România.(...)Nu voi face niciun pas înapoi, domnule Dragnea în faţa atacurilor mizerabile pe care le-aţi declanşat împotriva mea. Vă somez, însă, încă o dată să nu mai ameninţaţi, să nu mai intimidaţi cetăţenii români, jurnaliştii, funcţionarii publici, procurorii pentru că riscaţi să cădeţi din nou la marginea legii şi riscaţi să va creaţi probleme dumneavoastră", a mai spus Ludovic Orban.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

