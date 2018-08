Dragnea face precizări în legătură cu tentativa de asasinare care l-ar fi vizat: M-au blocat în trafic pe Bulevardul 13 Septembrie. Nu cred că e implicat Soros

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la tentativa de asasinat despre care a vorbit, că cei patru suspecţi l-au oprit în trafic, pe Bulevardul 13 Septembrie, cu două maşini fără numere de înmatriculare, susţinând că nu a sesizat nicio instituţie a statului.

"Cam imediat, la câteva zile după câştigarea alegerilor am început să primesc ameninţări prin tot felul de mijloace şi erau pline de violenţă. Aceste ameninţări scrise, destul de voalate la început, de la ameninţări fizice, apoi la ameninţări cu moartea. Cred că erau conturi, adrese false. Cam pe tot ce aveam . După care au început să devină descriptive. Cum o să fiu eu ucis, ce va păţi familia mea, apropiaţii mei. Ideea era că eu trebuia să dispar pur şi simplu. Nu am dat importanţă prea mare, am zi că e furia pierderii alegerilor, numai că în luna martie această presiune a început să crească şi s-o simt din ce în ce mai agresiv. Observam că sunt privit cu o anumită insistenţă, că sunt filat, urmărit. Aproape de fiecare data eram urmărit de o maşină. Cu timpul am început să observ indivizi care mă priveau cu insistenţă care făceau tot posibilul să se asigure că eu îi văd. Tot timpul erau alţi indivizi, făceau gesturi, treceau degetul pe lângă gât, din luna aprilie. I-am atras atenţia prietenei mele, Irina, a observat că era şi ea urmărită. Era clar că se făcea o presiune asupra mea", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Liderul PSD spune că lucrurile s-au agravat în prima parte a lunii aprilie, anul trecut, atunci când a fost blocat în trafic.

"Eram într-un restaurant, s-au oprit la câţiva metri de mine, unul dintre ei a făcut semn cu mână, unul a răspuns la telefon, apoi a închis telefonul, au plecat de acolo apoi. La câteva seri, era 11.00, 12.00 noaptea eram pe o străduţă pe 13 septembrie, au venit două maşini şi au încercat să mă blocheze şi am reuşit să îi pierd", a mai spus Dragnea.

Dragnea recunoaşte că nu a sesizat instituţiile statului, deoarece nu are încredere. Susţine însă că a primit informaţii despre cei patru de la un prieten străin, care ştia că aceştia au misiunea de a-l asasina. Aceeaşi sursă i-a spus şi persoana care a comandat acţiunea, Liviu Dragnea afirmând că acesta nu este Soros, aşa cum s-a interpretat din declaraţiile anterioare.

"M-am gândit dacă să vorbesc cu instituţii ale statului atunci, mă gândesc şi acum, că puteam să mă adresez unora care nu erau străini de asta. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă nici de moarte, nici de altceva, dar acum sunt ameninţări împotriva copilului meu. Ca să nu existe nicio confuzie, chiar dacă am o părere foarte proastă despre acest om (n.r, Soros), nu cred că are o implicare în această chestiune. (...) Un prieten străin mi-a spus că acei patru indivizi au avut această misiune, iar cele două maşini nu aveau numere de înmatriculare. Nu vreau să îl implic mai mult, atâta timp cât nu am făcut nicio sesizare. Important este că de atunci nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Am inclusiv în perioada asta o maşină care merge după mine. După Irina merge o maşină, a fost la ţară, chiar a mers în satul respectiv. Eu nu am făcut aceste afirmaţii ca să cer opiniei publice să mă creadă. Eu am fost întrebat şi am dat răspuns. Eu nu merg în instanţă, nu fac o sesizare cuiva. Acesta a fost unul dintre principalele motive pentru că mi-ar fi pus aceleaşi întrebări", a afirmat liderul PSD.

Întrebat de ce nu a sesizat instituţiile statului cu privire la ameninţare, Dragnea a răspuns: "Pentru că nu am avut încredere (să sesizez – n.r.). Eu am făcut o plângere penală domnului Mircea Marian, care incita să vină lumea la mine acasă. Nici până în ziua de azi nu am primit nimic. Şi aceea am făcut-o cred că în februarie. Şi atunci de ce să mai fac una? Să înaintez la Parchet o cerere şi Parchetul să nu facă nimic. Nu am primit nimic de la Parchet, nici până în ziua de azi, domnule s-a făcut vreo cercetare".

Liderul PSD susţine că nu îşi plăteşte firmă de protecţie privată, deoarece nu are bani, iar de serviciile SPP a refuzat să beneficieze din cauza directorului instituţiei, Lucian Pahonţu, pe care l-a acuzat de implicare politică.

