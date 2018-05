Liviu Dragnea a declarat, joi, că plângerea penală împotriva premierului Dăncilă este "o tentativă de lovitură de stat" şi o acţiune "violentă, nedemocratică a lui Iohannis şi a celor care îl susţin". Ulterior, Liviu Dragnea a amintit că preşedintele Klaus Iohannis a avut o discuţie cu premierul Dăncilă în cadrul căreia i-a cerut să colaboreze doar cu el şi să se "rupă de partid".

Klaus Iohannis este beneficiarul total al acţiunilor statului paralel

Liviu Dragnea a afirmat, joi, că preşedintele Klaus Iohannis este "beneficiarul total al acţiunilor statului paralel", aceste declaraţii venind în contextul în care şeful statului a cerut din nou demisia premierului, iar Ludovic Orban a făcut plângere penală împotriva Vioricăi Dăncilă.

"Klaus Iohannis este beneficiarul total al acţiunilor statului paralel şi vrea să perpetueze această situaţie pentru că, aşa cum a spus acum ceva timp, se simte confortabil. Cred că se simte confortabil şi cu cele şase case, cred că se simte confortabil şi cu faptul că instanţa a dovedit că unele case le-a furat, le-a obţinut prin acte falsificate", a spus Liviu Dragnea la România Tv.

Liviu Dragnea s-a referit şi la scrisoarea a spus că în sesizarea penală făcută de Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă sunt mai multe neadevăruri.

"Tot ceea ce este scris în acea mizerie denumită sesizare penală este neadevărată. Nu există date s-au informaţii inexacte transmise preşedintelui României, asta este o minciună. Este o mizerie, de asemenea, să te gândeşti că poate fi considerată înaltă trădare o vitizită într-un stat.Nu poţi să vorbeşti de uzurpare de calităţi oficiale când se duce acolo în calitate de prim-ministru. Este clar că este o făcătură", a mai spus Dragnea.

Iohannis i-a spus doamnei prim-ministru să colaboreze doar cu dumnealui

"Am avut o discuţie cu doamna prim-ministru puţin mai devreme, am trecut pe la guvern. Mi-a spus un lucru care confirmă ceea ce am spus mai devreme. Acum ceva timp, preşedintele Iohannis i-a spus doamnei prim-ministru să colaboreze doar cu dumnealui pentru că o să îi fie bine şi, încet încet, să se rupă de partid pentru că altfel o să fie singura care plăteşte. Ori asta arată că acest om nu are niciun fel de legătură cu Constituţia. Constituţia este considerată facultativă de dumnealui. Nu are decât interese pur personale, nici măcar politice. Tot acest plan are ]n vedere destabilizarea României. Nu putem să stăm toţi spectatori în faţa unui om care e în stare să arunce în aer această ţară doar pentru că primul ministru nu a acceptat să îi devină o slugă credincioasă", a spus Liviu Dragnea la România Tv.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat, joi, în Bulgaria, că afirmaţiile potrivit cărora premierul ar face bine să facă ce i se spune s-au referit doar la demisie, precizând că nu au fost ameninţări. Şeful statului a anunţat că îşi menţine opinia privind demisia Vioricăi Dăncilă.

Dragnea, despre plângerea penală împotriva premierului Dăncilă: O tentativă de lovitură de stat

"Este o plângere penală a lui Klaus Werner Iohannis. Orban este o unealtă jalnică. Nu mintea lui a hotărât asta, ci este operaţionalizarea ameninţării domnului Iohannis la adresa doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă. Când eu am spus luni că este o ameninţare de tip mafiot, m-a contrazis. Realitatea dovedeşte că am avut dreptate. Nu faci ce ţi se spune, îţi facem plângere penală şi te trimitem la Poliţia Politică. Ce vreau să spun deocamdată este că acesta este un demers care înseamnă o tentativă de lovitură de stat şi anume preluarea puterii într-un mod nelegitim, pentru că asta a urmărit tot timpul. Domnul Iohannis, având experienţă cu cele şase case, vrea să ia şi Palatul Victoria în folosinţă proprie", a spus Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD mai spune că în Codul penal există un articol care se referă la inducerea în eroare a organelor judiciare şi "persoana care face o plângere penală, reclamând presupuse fapte care ar încălca legea penală, dar ştiind că ele sunt neadevărate, aceasta este infracţiune care se pedepseşte cu închisoarea".

"Vreau ca toată lumea să înţeleagă că orice persoană, orice funcţionar public, care se va implica în continuare în acest demers, va fi de fapt complice la aceste două posibile infracţiuni. Este aceeaşi dorinţă, acelaşi plan cu alte instrumente, din 2015, şi anume acela de a prelua Guvernul, fără să câştige alegerile, de către Iohannis şi de către uneltele lui politice. Nu vom ceda, pentru că este de fapt o acţiune violentă, nedemocratică, neconstituţională a lui Iohannis, a celor din Parlament şi a celor care îl susţin de a bloca un guvern care a adus şi care aduce bunăstare în continuare şi de a instala probabil un guvern care să taie salariile românilor, cum le-a tăiat şi predecesorul său în 2010", a mai spus Liviu Dragnea.

Dragnea, avertisment pentru Iohannis: Nu suntem un partid format din oameni blegi sau fricoşi

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, că premierul Viorica Dăncilă are ”susţinere totală” din partea colegilor de partid şi a afirmat că PSD ”nu este un partid format din oameni blegi, fricoşi şi care stăm cu capul plecat ca să-l taie Iohannis sau slujile lui”.

”Prim-ministrul are susţinere totală din partea noastră. Nu a făcut absolut nimic din ceea ce, în această plângere, e scris. Toată lumea de bună credinţă înţelege exact ce este în spatele acestui demers şi vom merge în continuare. Nu o să tăcem şi o să şi acţionăm. Această acţiune este neconstituţională, pentru că este o tentativă de lovitură de stat. Nu există niciun fel de sâmbure de adevăr în ceea ce e prevăzut în acea plângere. Am vorbit deja cu juriştii şi trebuie să ne gândim serios dacă nu pot fi făcute plângeri penale împotriva celor care fac astfel de plângeri”, a declarat Liviu Dragnea.

El a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis nu poate avea relaţii instituţionale corecte.

”Eu doar constat cu amărăciune şi dispreţ că ceea ce am spus noi se adevereşte, că preşedintele Iohannis nu poate lucra cu nicio instituţie dacă nu îi e aservită. Deci poate lucra doar cu oameni care sunt aserviţi, cu instituţii care îi sunt aservite total. Nu poate avea o relaţie instituţională. Vrea să conducă şi guvernul, vrea să conducă şi parlamentul, vrea să conducă şi procurorii, vrea să conducă şi instanţele, vrea să conducă tot ce mişcă în această ţară. Când îi faci plângere penală unui prim-ministru că îşi exercită atribuţiile, e clar pentru orice vrea să înţeleagă că nu se doreşte ca această guvernare să ducă la capăt un program care a produs rezultate bune şi produce în continuare rezultate bune”, a adăugat preşedintele PSD.

El a ţinut să atragă atenţia şefului statului.

”Noi nu vorbim de suspendarea premierului. Să nu credeţi că noi suntem un partid format din oameni blegi, fricoşi şi care stăm cu capul plecat ca să ni-l taie Iohannis sau slujile lui. Categoric nu. Eu vorbesc de acest demers care nu are nicio legătură cu politica, cu bunul simţ, cu Constituţia şi cu dorinţa afişată şi spusă de cooperare instituţională. Asta nu are nicio legătură cu statul de drept. Această acţiune este anticonstituţională. Nu vorbim acum despre suspendare, dar se pare că dorinţa noastră de a construi un dialog şi o pace politică în România nu sunt luate în seamă, pentru că nu se doreşte”, a conchis Dragnea, precizând că nu se pune problema suspendării din funcţie a preşedintelui Iohannis.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

