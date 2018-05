Ecaterina Andronescu, prezentă la lansarea agendei politice a platformei Pro România: Nu intenţionez să plec din PSD / Victor Ponta: În toamnă, desemnăm candidatul la prezidenţiale. Este în sală, dar nu sunt eu

Fostul prim-ministru, Victor Ponta, a lansat, luni, agenda platformei Pro România, anunţând că în toamna se va organiza un Congres în cadrul căruia se va desemna şi candidatul la alagerile prezidenţiale din 2019, candidat ce "este astăzi aici în sală".

Ecaterina Andronescu a declarat, luni, că nu intenţionează să plece din PSD deşi sunt lucruri ce o nemulţumesc, afirmaţiile venind în contextul în care fostul ministru al Educaţiei a participat la lansarea agendei politică a partidului Pro România, condus de Victor Ponta.

"Eu nu intenţionez să plec din PSD, dar modul în care se întâmplă lucrurile în ultima vreme nu pot să vă spun că mă mulţumesc. Nu îmi pun această problemă acum. (n.r. - să plece din PSD). (...)Mă deranjează faptul că partidul acesta a fost puţin diferit condus. Nu un singur om ia toate deciziile, iar acest lucru este de natură să mă necăjească", a spus Ecaterina Andronescu la România Tv.

La evenimentul organizat cu prilejiul lansării agendei politice a platformei Pro România a participat şi Ecaterina Andronescu, despre care s-a speculat în ultimele zile că ar putea demisiona din PSD pentru a se înscrie în partidul lui Ponta, pentru ca, ulterior, această să devină şi candidatul la alegerile prezidenţiale a noii formaţiuni poltice.

"''Poate fi (n.r - Ecaterina Andronescu candidat la prezidenţiale). Nu am discutat în mod direct şi nu am cum să anunţ eu nimic. O să spun doar că, dacă există pe partea dreaptă doi candidaţi foarte puternici, domnul Iohannis şi domnul Tăriceanu, este obligatoriu să avem şi în zona de centru, centru-stânga un candidat puternic şi, dacă PSD nu are candidat, avem noi un candidat pe care îl iubesc PSD-iştii. Este unul dintre candidaţii pe care i-am susţine din toată inima'', a declarat Victor Ponta.

Fondatorul Pro România, Victor Ponta, a precizat că Andronescu a venit pentru că a fost invitată.

''Am invitat-o şi vorbesc în această perioadă cu foarte mulţi dintre foştii mei colegi de la PSD. Le-m spus foarte clar: Pro România este de centru-stânga, duce mai departe politici pe care le-am avut în anii trecuţi. Dacă se va pune problema unei alianţe politice, eu cred că cea mai naturală tot cu PSD, dar, sigur, fără domnul Dragnea şi echipa domniei sale şi atunci când au dreptate îi susţinem, când nu au dreptate îi criticăm'', a mai precizat acesta.

"În octombrie-noiembrie vom face un congres, nu doar să ne alegem pe funcţii, ci să stabilim toate aceste politici. Vrem să desemnăm candidati pentru Parlamentul European din rândul celor care vorbesc şi limba română şi limba engleză bine. Vreau să desemnăm un candidat la prezidenţiale, pentru că în acest moment există doi candidaţi din zona . Amândoi, redutabili. Şi domnul Iohannis, şi domnul Tăriceanu. În zona de centru, centru-stânga nu există niciun candidat. Noi vom propune un candidat, este astăzi aici în sală. E aici în sală şi nu sunt eu", a spus Victor Ponta.

Fostul prim-ministru a anunţat că partidul Pro România va depune o cerere pentru constituire de grup parlamentar, în prezent acesta fiind format din 11 deputaţi.

Lângă Victor Ponta, alături de ceilaţi doi co-fondatori ai Platformei Pro România, Daniel Constantin şi Sorin Câmpeanu, au urcat pe scenă şi celelalte achiziţii. Este vorba de fostul ministru de Finanţe, Ioana Petrescu, de Nicolae Bănicioiu, de fostul ministru al Comunicaţiilor în guvernul Grindeanu, Augustin Jianu, de Emilia Meiroşu, de Gabriela Podaşcă, de Mircea Dobre, de Mihai Sturzu, Cătălin Nechifor şi de Alin Văcaru, ultimul fiind şi secretarul general al Pro România.

De asemenea, în sală a fost prezentă şi Ecaterina Andronescu.

Prezenţa Ecaterinei Andonescu la lansarea agenedei politice 2018-2024 a partidului condus de Victor Ponta vine în contextul în care mai mulţi membri PSD au demisionat din partid şi s-au înscris în Pro România.

În ultimele zile s-a vehiculat că Ecaterina Andronescu ar putea să se înscrie în formaţiunea politică a lui Victor Ponta şi Daniel Constantin. La evenimentul de luni seara, mai sunt prezenţi Ioana Petrescu, fost ministru al Finanţelo şi Mihai Sturzu, fost parlamentar PSD.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat, miercuri seară, "atitudinea de şobolan a doi foşti premieri ai partidului", referindu-se la plecările din partid din ultima perioadă, precizând că "nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani".

"Nu vor reuşi (să ia oameni din PSD -n.r.), este vorba de o atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului. Dar, ca orice şobolan, rod puţin, până la urmă nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani. Majoritatea este stabilă, avem suficiente voturi, nici pe departe nu vor strânge voturi pentru a trece moţiunea de cenzură, dar eu vreau să punctez încă o dată. Miza finală nu este guvernarea, sunt dispuşi să sacriice orice, inclusiv stabilitatea României, pentru ca acele legi să nu fie aprobate ", a declarat, miercuri seară, Liviu Dragnea, la Antena 3.

