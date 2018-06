Eugen Teodorovici: Cheltuim în administraţie sume enorme, pe lucruri care nu se justifică

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, în Parlament, în cadrul unei conferinţe pe tema diebetului juvenil, că în administraţia românească există bani, dar de multe ori se cheltuiesc sume foarte mari în moduri care nu se justifică.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, în cadrul conferinţei „Diabetul nu este o joacă”, că până la sfârşitul acestui an va găsi soluţii pentru finanţarea unor programe care să faciliteze tratamenele copiilor bolnavi de diabet.

„Ca ministru de Finanţe, cred că putem rezolva lucrurile până la final de an, în sensul că am făcut nişte calcule şi putem găsi o formulă care să-i ajute pe cei aflaţi în această situaţie, mai ales pe cei de până la 18 ani. Putem găsi până la sfârşit de an acele sume pentru ca lucrurile să schimbe radical viaţa celor care suferă de diabet”, a declarat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a mai precizat că în administraţia românească se cheltuiesc deseori bani care nu se justifică. „Mereu se spune că banii sunt o problemă, dar nu este aşa. Banii sunt puşi undeva de-o parte (…) Cheltuim în administraţie sume enorme, pe lucruri care nu se justifică, de la şedinţe în consilii de administaţie până la cumpărări şi achiziţii care nu se justifică”, a mai declarat Teodorovici.

Declaraţiile ministrului vin în contextul în care asociaţile care sprijină copiii cu diabet solicită finanţare pentru o facilitare a tratamentelor. Potrivit acestora, în România, 3.500 de copii suferă de diabet zaharat de tip 1.

