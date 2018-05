Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi seară că plângerea penală depusă de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă reprezintă "dovada unui analfabetism juridic".

Share pe Facebook 101 afişări

Firea: Consider plângerea penală a lui Orban ca fiind dovada unui analfabetism juridic

"Plângerea penală, eu o consider ca fiind dovada unui analfabetism juridic. Am citit-o şi eu şi sunt idei, preluări, termeni care pur şi simplu sunt preluate în mod disparat şi fără o logică, doar pentru a îngrozi până la urmă România, doar pentru a sublinia vina îngrozitoare pe care să spunem că ar avea-o doamna prim-ministru Viorica Dăncilă sau domnul preşedinte Dragnea, aceea de a întocmi un memorandum înaintat la Palatul Cotroceni în vederea mutării ambasadei, ceea ce până la urmă se întâmplă şi se iau aceste decizii în lumea civilizată", a declarat Gabriela Firea, la Antena 3 .

Edilul a precizat că demersul este unul individual al liderului PNL.

"Am fost surprinsă de derularea evenimentelor de astăzi, de coincidenţa pe care nu o consider întâmplătoare între o nouă cerere de demisie cerută, lansată de către preşedintele României doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă şi depunerea acestei plângeri penale din partea preşedintelui PNL, plângere penală despre care ceilalţi lideri ai partidului nu au cunoştinţă, nu a existat o dezbatere în forurile de conducere", a spus primarul general al Capitalei.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iaşi, că a sesizat Parchetul General „în calitate de cetăţean” de faptul că Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea au difuzat informaţii cu caracter secret. Plângerea este şi pentru uzurpare funcţie.

„Am depus o sesizare la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind anumite fapte comise de Viorica Dăncilă şi Liviu Dragnea legat de pregătirea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţa opiniei publice şi ce s-a întâmplat legat de memorandum. Am depus sesizarea în calitate de cetăţean al României. Am considerat demersul o obligaţie morală. Niciodată nu am acceptat să fiu pasiv la lucrurile care afectează România. Riscă să distrugă orice credibilitate a României pe plan extern. Riscă să pună în pericol interesele fundamentale ale ţării. Sesizarea îi vizează pe Viorica Dăncilă şi pe Liviu Dragnea. Clanul de pigmei obişnuiţi să se joace pe malul Lacului Belina nu poate afecta interesele ţării", a spus Orban.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.