Firea: Va fi curând o dezbatere pe sănătate la Cotroceni. Pintea şi Dăncilă nu au fost invitate

Gabriela Firea s-a declarat, joi, nemulţumită de atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis, în condiţiile în care la Palatul Cotroceni va fi organizată în câteva zile o dezbatere în domeniul sănătăţii, primarul general al Capitalei precizând că ministrul Sănătăţii şi premierul nu au fost invitaţi.

"Va fi în curând o dezbatere la Palatul Cotroceni în domeniul sănătăţii. Am rămas siderată. Am aflat despre această dezbatere. În Bucreşti, sunt 19 spitale în administrarea Primăriei Capitalei. Am investit o sumă record, 111 milioane euro doar în Bucureşti pentru spitalele Capitalei. Construim Spitalul Metropolitan şi două spitale zonale. Doamna ministru nu este invitată. Cum să organizeze preşedintele ţării o dezbatere în domeniul sănătăţii şi să nu invite ministrul de resort din Guvern? Ce contează ce partid este? Preşedintele este al tuturor românilor, sănătatea este în responsabilitatea Guvernului", a declarat edilul, la Antena 3.

Gabriela Firea a precizat că a fost transmisă o invitaţie Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) şi a cerut lista de invitaţi, observând că ministrul Sănătăţii Sorina Pintea şi premierul Viorica Dăncilă nu au fost invitate.

"Foarte bizar modul în care (preşedintele -n.r.) doreşte să comunice preocuparea pentru domeniul sănătăţii, dar fără să invite la o dezbatere reală, aprofundată, pe cei care au toate informaţiile corecte din sistem, la zi, nu din ce îşi aduce aminte vreun consilier prezidenţial, care a lucrat acum câţiva ani în minister", a conchis Gabriela Firea.

