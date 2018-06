Gabriel Oprea: În pomul cu roade se dă cu pietre. În politica din România nu e nevoie de onoare să rezişti

Gabriel Oprea, fost vicepremier, scrie pe Facebook, după primul termen din dosarul Gigină, care au fost efectele acestei anchete asupra sa, dar efecte în plan politic, susţinând că în politica româneacă nu e nevoie de onoare ca să rezişti.

"Nu dau vina pe nimeni ca mi s-au facut dosare. Am citit undeva ca mi le-a facut Coldea, pentru ca ar fi urmat ca eu sa ajung la SRI si Victor Ponta presedinte, iar el sa-si piarda functia. Eu nu dau vina pe nimeni. Stiu doar ca eram vicepremier pe securitate nationala - singurul dupa ‘90 – si am ajutat intregul sistem de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Stiu ca in pomul cu roade se da cu pietre. Eu sunt un om de cuvant, am onoare, dar am constatat, intr-un mod brutal si dureros pentru mine si pentru partidul meu, ca in politica din Romania, ca sa rezisti, nu este nevoie de onoare, nu e apreciat faptul ca esti serios in ce spui si ce faci si iti respecti cuvantul", scrie Gabriel Oprea, pe Facebook.

Gabriel Oprea a fost prezent vineri la primul termen din dosarul Gigină, în care este anchetat modul în care poliţistul Bogdan Gigină, aflat în dispozitivul care îl însoţea pe Gabriel Oprea, la acea vreme ministru de Interne, a murit.

"Am demisionat din Senat, desi senatorii dadusera, in mod corect, un vot negativ cererii de incepere a urmaririi penale si m-am pus la dispozitia justitiei, nevinovat fiind. Am ales sa actionez nu ca un om politic, ci ca un militar - cu onoare si demnitate - si am demisionat.(...) In vara anului 2015 aveam 32 de procente incredere in sondaje, iar UNPR peste 10 procente. Am plecat din guvern odata cu Victor Ponta. Am demisionat din Senat, am demisionat din functia de presedinte al partidului pe care l-am creat, ramanand presedinte fondator si stiu ca pentru oamenii pe care i-am adunat in jurul meu, in UNPR, a fost grea toata perioada care a urmat, dar am decis sa fac un pas in lateral. Am ales calea grea, dar dreapta.

Oprea face referire şi la dosarul DIPI, privind cheltuielile nejustificate.

"In privinta dosarului privind achizitionarea la MAI a unei masini de serviciu, vreau sa precizez ca in mandatul de la Interne am achizitionat peste 5000 de autoturisme pentru dotarea parcului auto. Aceste masini au intrat in folosinta structurilor ministerului, le-ati vazut si le vedeti si acum in trafic, la politia rutiera, de exemplu. Stim cu totii ca masinile aflate in dotare la acea vreme aveau un grad de uzura foarte ridicat si nu mai puteau fi utilizate in misiuni, in parametri optimi. (...) Am dispus o analiza si ulterior am luat masuri astfel incat s-au parcurs toate etapele legale si autoturismele au fost achizitionate. Masina de serviciu a ministrului de interne era una luata in comodat de la o alta institutie si se defecta frecvent. Cu aceasta masina m-am deplasat in cea mai mare parte a mandatului.

Am utilizat autoturismul care face obiectul unui proces mai putin de doua luni, in conditii de legalitate, asa cum astfel de autoturisme sunt utilizate si astazi, de catre alti demnitari, in aceleasi conditii", mai scrie Oprea.

In acest dosar, instan'a a dispus un sechestru de 94.000 de euro pe numele lui Gabriel Oprea.

