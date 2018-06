Gorghiu, despre mitingul PSD: Este pentru susţinerea domnului Dragnea, care aşteaptă sentinţa vineri

Senatorul PNL de Timiş Alina Gorghiu, a declarat, joi, la Timişoara, că mitingul de sâmbătă, din Bucureşti, este de fapt unul de susţinere a lui Liviu Dragnea, care vineri aşteaptă sentinţa în dosarul DGASPC Teleorman, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Alina Gorghiu a afirmat, joi, la Timişoara, în cadrul unei conferinţe de presă organizată la sediul PNL Timiş, că motivul real al mitingului PSD de sâmbătă este susţinerea lui Liviu Dragnea.

“Motivul adevărat este susţinerea domnului Dragnea, care îşi aşteaptă sentinţa de vineri. Acum se organizează oficial mitinguri de susţinere, cu zeci de oameni. Acesta este un motiv lipsit de legitimitate, n-are clar nicio legătură cu interesul public. Vreau să trag un semnal de alarmă: orice posibil incident de sâmbătă este în responsabilitatea acestui partid inconştient – PSD. Momentul mitingului a fost ales special în ziua de sâmbătă, după eventuala pronunţare a sentinţei şi nu pot să-l calific decât ca fiind o formă clară de presiune şi de intimidare a completului de judecată, care nu poate fi acceptată într-un stat democratic”, a explicat senatorul liberal.

Instanţa supremă a decis amânarea pronunţării primei sentinţe în dosarul DGASPC Teleorman în care este judecat Liviu Dragnea pentru 8 iunie. Amânarea vine după depunerea concluziilor scrise de către avocaţii din dosar.

De asemenea, deputatul PNL de Timiş Ben-Oni Ardelea a afirmat, joi, la Timişoara, că mitingul PSD reprezintă o “paradă comunistă” .

“Fac un apel spre cetăţenii din Timiş, fie ei membrii PSD sau nemembri PSD invitaţi, chemaţi, obligaţi să participe la această paradă comunistă de la Bucureşti, de tip ceauşist, de sâmbătă. Într-o ţară în care există democraţie nu am mai văzut partidul la putere aducându-şi proprii membri să aibă un marş de susţinere. Am văzut asta doar în ţările comuniste: în Cuba comunistă, în Coreea de Nord şi pe perioada lui Ceauşescu în România, bineînţeles. Dar în nicio ţară cu democraţie consolidată nu am văzut aşa ceva. Cert este că e un marş al ruşinii şi lucrul acesta trebuie să-l conştientieze toţi aceia la care s-a apelat să participe la acest marş comunist de timp ceauşist şi să înţeleagă că este important ca peste câţiva ani de zile să nu le fie ruşine de ceea ce au făcut. Domnul Dragnea a reuşit şi reuşeşte să facă lucruri din sfera comunistă şi din mentalitatea comunistă pe care o are. Fac un simplu apel: nu vă faceţi de ruşine, dragi cetăţeni din Timiş”, a precizat Ben-Oni Ardelean.

