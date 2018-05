IAR Braşov modernizează elicoptere Puma (Airbus), model cercetare –salvare, care vor fi utilizate de armata română pentru misiuni ONU în Africa, obiectivul contractual fiind livrarea de patru asemenea elicoptere, a declarat, într-un interviu pentru MAS/MEDIAFAX, directorul general Neculai Banea.

Share pe Facebook 251 afişări

"Avem un program important de modernizare a elicopterele Puma, un model nou de cercetare- salvare, elicopter pe care România îl va utiliza în misiuni ONU în Africa. Anul viitor, România va avea misiuni în slujba ONU cu elicoptere Puma. Noi trebuie să-l calificăm, să-l omologăm. Să livrăm primele patru elicoptere. Este un obiectiv contractual. Înseamnă şi foarte mulţi bani ca turnover pentru IAR Braşov", a spus directorul general Neculai Banea, într-un interviu acordat pentru Monitorul Apărării şi Securităţii (MAS) şi MEDIAFAX.

De asemenea, în ceea ce priveşte colaborarea cu Airbus, directorul general al IAR Braşov a spus că elicopterului H 215 M, care face obiectul unui contract general, este "elicopterul de nouă generaţie care va înlocui în timp Puma, dar în acelaşi timp îşi va creea propria sa nişă în România, pentru o serie întreagă de misiuni", în special ale Forţelor Navale, dar reprezintă şi "fructificarea unei relaţii tradiţionale, de 48 de ani” şi trecerea sa într-un stadiu superior.

"M-aş bucura dacă am găsi soluţia să identificăm o primă comandă de 16 elicoptere H 215, să punem în aplicare acest acord de cooperare cu Airbus şi să punem în funcţiune capacitatea de 10 mii de metri pătraţi creată deja la Ghimbav", a precizat Banea.

În privinţa relaţiei cu Bell Hellicopter, directorul general al IAR Braşov a spus că s-a semnat un memorandul de înţelegere, care vizează elicopterul de atac AH 1 Z Viper.

"Când s-a pus din nou problema ca armata română să se doteze cu elicoptere de atac şi în special Forţele Terestre să aibă în dotare o nouă armă – elicopterul de atac – care va schimba complet strategia de operare a Forţelor Terestre din România, bineînţeles că am căutat, din nou, să ne îndeplinim misiunea. Adică să fim în slujba armatei române. Şi, în acest sens, am semnat un memorandum de înţelegere cu Bell Helicopter. Prin care spunem că, dacă armata română va cumpăra elicopterul de atac AH 1 Z Viper, ultimul şi cel mai modern, aproape visul nostru cu Dracula dus la îndeplinire în zilele dumneavoastră (...) IAR este pregătită să facă o cooperare industrială cu Bell, pentru a integra la Braşov acest model de elicopter. Vom vedea, în funcţie de cantitatea de elicoptere, cât de mult integrăm la Braşov", a mai spus Neculai Banea, în interviul pentru MAS-MEDIAFAX.

De asemenea, directorul general al IAR Braşov a mai vorbit şi despre oportunitarea constituirii unui grup de elicoptere cu baza pe aeroporturile Tuzla sau Kogălniceanu, având în vedere că la "Marea Neagră nu există niciun operator care să asigure, în caz de ceva, naufragiu, funcţia de cercetare-salvare pe mare" şi că rezervele de petrol şi gaze, descoperite recent înseamnă funcţionarea unor platforme marine care trebuie deservite, prin transport, pentru legături şi intervenţie în caz de accidente .

Prezentăm textul integral al interviului acordat de către directorul general al IAR Braşov, Neculai Banea pentru Monitorul Apărării şi Securităţii (MAS) şi MEDIAFAX:

" Reporter: Compania dvs este un caz rar şi în industria de apărare şi în economia românească, sunteţi foarte curtat . De americani, de europeni. Care este soluţia cea mai bună?

Neculai Banea: E bine că suntem curtaţi. Dacă dvs aţi constatat că suntem curtaţi, este un lucru bun.

IAR Braşov îşi caută locul. Facem parte din sectorul industriei de Apărare. Ne cunoaştem misiunea. Suntem o fabrică care suntem în slujba tuturor instituţiilor care fac parte din sistemul naţional de Apărare. În primul rând, Ministerul Apărării Naţionale, dar nu numai. Şi Ministerul de Interne, şi SRI. Suntem furnizori de elicoptere.

Bineînţeles că încercăm să fructificăm poziţia pe care o avem, anume aceea de a fi integrator de elicoptere. Şi cum toate ţările au nevoie de elicoptere, pentru tot felul de misiuni, IAR vrea să facă parte din acest complex, care asigură elicoptere, în funcţie de nevoile pe care le are fiecare ţară în parte, sau fiecare sistem de forţe.

Noi am identificat nişte necesităţi.

În primul rând, am identificat necesitatea ca să fructificăm cooperarea tradiţională cu fosta Eurocopter – azi Airbus – IAR există în domeniul acesta de 48 de ani pe baza acestei cooperări. Toate elicopterele pe care le deţine azi Ministerul Apărării Naţionale sunt produse de IAR, efectuată mentenanţa de IAR Braşov sau modernizate de IAR Braşov. Dar sâmburele este cooperarea cu francezii.

Bineînţeles că am încercat să dăm un nou impuls acestei cooperări şi asta ne-a determinat ca anul trecut, în luna aprilie, să semnăm un contract general cu Airbus, prin care stabileam cooperarea industrială şi comercială în ceea ce priveşte producerea elicopterului H 215 M. Este elicopterul de nouă generaţie şi care va înlocui în timp Puma, dar în acelaşi timp îşi va creea propria sa nişă în România, pentru o serie întreagă de misiuni.

Am în vedere, în primul rând, Forţele Navale. Ştiţi foarte bine că se discută de programul de corvete, dar care corvete trebuie să aibă şi un elicopter. Şi atunci avem în vedere să acoperim această nişă şi vrem să fructificăm această relaţie tradiţională, de 48 de ani, să o ducem pe alt plan.

Nu numai pentru România. Dorim ca acest elicopter să îl producem şi pentru alte ţări.

Sunt stabilite nişte reguli. Sunt ţări în care IAR poate fi prim-contractor, pentru că avem o anumită tradiţie de cooperare cu ţara respectivă şi avem identificate un număr de ţări.

Sunt alte ţări în care Airbus va fi prim-contractor şi IAR va fi partener.Dorim să cooperăm cu Airbus în ceea ce priveşte elicopterul multirol, clasa mediu greu H 215 M.

Din această cauză suntem curtaţi de partea europeană.

În acelaşi timp, nu uităm faptul că România are dreptul să deţină 120 de elicoptere de atac.

Dacă vă amintiţi, începând cu anul 1996 s-a lucrat la un astfel de program. S-a născut în 1996, 1997 ceva. Dacă nu îşi aduc aminte, le aduc eu aminte că în 21 mai, mai sunt câteva zile şi se împlinesc 21 de ani , s-a deschis World Trade Center din Bucureşti, cu semnarea a două contracte: contractul prin care IAR vindea armatei române 96 de elicoptere de atac Dracula, pe baza unei cooperări cu Bell Helicopter şi siuultan cu cumpărarea de către Bell a pachetului majoritar de acţiuni deîinut de statul român la IAR.

Au trecut 21 de ani fără să se întâmple nimic. Datorită, datorită...faptului că noi avem o problemă: ceea ce hotărâm nu ducem până la capăt.

Când s-a pus din nou problema ca armata română să se doteze cu elicoptere de atac şi în special Forţele Terestre să aibă în dotare o nouă armă – elicopterul de atac – care va schimba complet strategia de operare a Forţelor Terestre din România, bineînţeles că am căutat, din nou, să ne îndeplinim misiunea. Adică să fim în slujba armatei române. Şi, în acest sens, am semnat un memorandum de înţelegere cu Bell Helicopter.

Prin care spunem că, dacă armata română va cumpăra elicopterul de atac AH 1 Z Viper, ultimul şi cel mai modern, aproape visul nostru cu Dracula dus la îndeplinire în zilele dumneavoastră ...

Este aproape acelaşi, patru pale, bimotor ...

Reporter:...dar după douăzeci de ani...

Neculai Banea: Exact după 21 de ani ...

Noi, IAR aveam contractul de atunci. Şi le-am făcut o surpriză americanilor. Că le-am arătat că putem să scurtăm perioada de negociere, că avem tot ce ne trebuie.

Deci, avem înţelegerea cu Bell că, dacă armata vrea să achiziţioneze aceste elicoptere, IAR este pregătită să facă o cooperare industrială cu Bell, pentru a integra la Braşov acest model de elicopter. Vom vedea, în funcţie de cantitatea de elicoptere, cât de mult integrăm la Braşov. După aceea, să se facă mentenanţă pentru tot ciclul de viaţă a acestui elicopter la Braşov.

De asemenea, am stabilit să facem un studiu de tranziţie, ca să vedem în ce ar consta o astfel de cooperare. Deja este o primă formă, am primit exemplarul acum câteva zile.

Dorim cooperarea şi cu Bell Helicopter pentru acest program. Cum spuneam, misiunea IAR este să fie în slujba armatei române, în principal.

Dacă armata română vrea acest tip de elicopter, noi dorim să oferim. Printr-un parteneriat industrial cu cineva. Dacă armata română doreşte să cumpere elicoptere Apache, de la compania Boeing, voi intra în cooperare cu Boeing , ca să fac elicoptere Apache.

Nu noi selectăm modelul de elicopter, ci îl stabileşte armata română, în funcţie de necesităţi.

Şi atunci, dorim să găsim soluţiile de a coopera: şi cu componenta europeană, şi cu componenta americană. Pe program, pe contracte comerciale. Nu se pune problema de a intra compania sub controlul unuia sau altuia.

Eu încerc şi sper că am experienţa necesară încât să fac ca acele două programe, dacă se ajunge, să se poată derula în centre de profit separate, dar sub aceeaşi umbrelă, a IAR, fără să se deranjeze una sau alta. Sau să se distrugă reciproc, Doamne fereşte!

Suntem deschişi. De asta apare, zilele astea, problema că IAR este curtat. M-aş bucura să fie aşa şi să se materializeze cele două programe.

Rep: Cum vedeţi, în general, starea industriei de apărare ? IAR e doar printre puţinele excepţii pozitive...

Neculai Banea: IAR a avut curajul ca in 2015 să intre pe bursă. Acţiunile IAR sunt tranzacţionate la bursă: asta înseamnă transparenţă, dorinţa de performanţă. Dacă vă uitaţi, IAR creşte an de an. Ca cifră de afaceri, număr de personal, profitabilitate.

IAR Braşov nu are un leu datorie la vreun buget . Nu are un credit. Investim, atât cât ni se permite, distribuţia profitului să rămână şi la IAR. Deci încercăm să ne întărim.

Acum, despre industria de Apărare. Ştiţi foarte bine că în 2016 s-a scos o lege pentru industria de Apărare, este creat cadrul legislativ necesar, este nevoie, în schimb, de multă investiţie, pentru că tehnologic este nevoie.

Noi am gândit ca orice program de achiziţii pe care armata română îl va face, în cadrul acestor programe de dotare cu tehnică sau cu altceva, să se facă pe bază de parteneriate industriale.

Nu mai ai timp să faci cercetare tehnologică, armata are nevoie de tehnică mâine. Atunci, ca să fie «mâine» soluţia este ca, în momentul în care se stabileşte un program de achiziţii în armata română, imediat să vedem care este partenerul extern.

Să intre în parteneriat cu o companie omologă română şi împreună să creeze acel parteneriat prin care din România să se livreze produsul, să se integreze maxim în România – dacă se poate şi pe orizontală – şi mentenanţa pe întreg ciclul de viaţă să se facă în România.

Pentru că se reduc costurile. Făcând aşa, se reîntorc la bugetul de stat o grămadă de bani. Prin taxe, impozite. Aproximativ 40 la sută se reîntorc la bugetul de stat, se reîntregeşte bugetul de stat.

Asta e soluţia, după părerea mea: în toate planurile de achiziţii să se găsească implicate o uzină din domeniu şi cu o cooperare cât mai largă în industria orizontală.

Când spun industria orizontală, mă gândesc şi de stat, şi privată.

Pentru că, au apărut între timp în România foarte multe intreprinderi private în domenii de vârf, de înaltă tehnologie.

E păcat să gândim că industria de apărare înseamnă numai industrie de stat. Înseamnă orice operator economic care produce tehnică de luptă. Tehnică de luptă înseamnă şi software, şi hard.

Poate este cel mai propice moment ca să fructificăm acest buget, pe care îl va primi armata, de doi la sută pe zece ani cel puţin, ca să se întoarcă în industria de apărare. Şi inclusiv statul român să aibă curajul ca să identifice nişte investiţii pe care să le facă în anumiţi operatori economici, pentru creerea acestui salt tehnologic.

După aceea, ei se vor descurca.

Rep: Până la sfârşitul anului, care este principalul obiectiv al IAR ?

Neculai Banea : Avem un program important de modernizare a elicopterele Puma, un model nou de cercetare- salvare, elicopter pe care România îl va utiliza în misiuni ONU în Africa. Anul viitor, România va avea misiuni în slujba ONU cu elicoptere Puma. Noi trebuie să-l calificăm, să-l omologăm. Să livrăm primele patru elicoptere. Este un obiectiv contractual. Înseamnă şi foarte mulţi bani ca turnover pentru IAR Braşov.

Aş vrea să facem paşi importanţi în aceste două cooperări de care vă spuneam.

M-aş bucura dacă am găsi soluţia să identificăm o primă comandă de 16 elicoptere H 215, să punem în aplicare acest acord de cooperare cu Airbus şi să punem în funcţiune capacitatea de 10 mii de metri pătraţi creată deja la Ghimbav.

Să dăm drumul la linie. Dacă dai drumul la linie, ai cum să inviţi şi alţi posibili clienti: uite, vino, îţi dau elicopterul ăsta, aici se fabrică. Dai mai multă încredere.

Vă dau un exemplu, poate cineva îl aude. Vedeţi dvs, la Marea Neagră nu există niciun operator care să asigure, în caz de ceva, naufragiu, funcţia de cercetare-salvare pe mare. În mod normal, se poate crea la Tusla, Kogălniceanu un grup de la 6-10 elicoptere, varianta “cercetare-salvare”, care să poată intervină pe mare, în caz de ceva.Şi nu spun numai pe partea română. De la ruşi până la Istanbul, acest operator poate asigura.

Doi:Toată lumea ştie că s-au descoperit în zona continentală a României rezerve importante de petrol şi gaze. Vor fi platforme marine, care trebuie deservite. Trebuie să duci şi aduci echipaje. Se pot întâmpla accidente. Trebuie să asiguri transport şi legătură. Având o bază de elicoptere acolo, se pot oferi chiar fonduri europene.

Îi dai o nuanţă civilă, nu militară acestei activităţi. Se pot obţine fonduri europene, mai ales că este Airbus. Sunt Franţa, Germania, Spania, trei piloni importanţi ai comunităţii europene.

Putem să scriem programe, care să atragă bani. Important este să ai puţină inteligenţă şi să faci treaba aceasta.

Noi industria, nu putem. Dar pot să dau idei!

Rep Multumesc.

Neculai Banea : Cu mare plăcere."

(Interviu realizat de Indira Crasnea)

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.