Iohannis, despre MITINGUL PSD: Mi se pare ciudat şi puţin caraghios/ Noi informaţii de la PSD despre organizarea MANIFESTAŢIEI

Preşedintele Klaus Iohannis a catalogat "ciudat şi caraghios" mitingul anunţat de PSD pentru susţinerea premierului Dăncilă, spunând că astfel de manifestaţii ale puterii mai erau văzute doar în comunism.

Share pe Facebook 354 afişări

"Un miting organizat de guvernanţi ca să se autosusţină sau să se laude singuri, am mai avut manifestări de acest fel pe vremea comuniştilor. Atunci erau numai astfel de manifestări, atunci ne spunea că era un viitor de aur, că PCR e cel mai performant, acea manifestaţie ne-ar aminti doar de acele vremuri. Într-o democraţie cei de la guvernare să pună mâna să muncească, să lase manifestaţiile opoziţiei şi ONG-urilor. Mi se pare ciudat şi puţin caraghios", a declarat Klaus Iohannis, întrebat de mitingul PSD.

PSD a anunţat că va organiza un miting de susţine a premierului Viorica Dăncilă, data vehiculată fiind 9 iunie.

Organizaţiile locale PSD au transmis deja că vor participa cu mii de reprezentanţi la manifestarea de la Bucureşti.

Carmen Dan, despre mitingul PSD : Data se va stabili într-un cadru statutar

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, miercuri, că data mitingului PSD care va fi organizat în Capitală se va stabili, oficial, într-un cadru statutar al partidului.



"Această decizie se va discuta într-un cadru statutar, în momentul în care se va lua o decizie în acest cadru statutar dumneavoastră o să aflaţi pentru că, oficial, eu ştiu că niciun lider nu a făcut un astfel de anunţ, dar vă asigur că există o dorinţă şi o solicitare a organizaţiilor din teritoriu şi a membrilor PSD de a organiza acest miting. Am fost şi eu în teritoriu şi foarte categoric mi-au transmis că îşi doresc să existe această mişcare pentru că este important şi cred că nimeni nu gândeşte că PSD este partid care nu are putere de coeziune şi de organizare a unor astfel de evenimente. PSD este un partid unit, are ce să arate inclusiv în acest plan, nu este un partid nou înfiinţat, ca altele", a declarat Carmen Dan.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat de curând că se va organiza în data de 9 iunie un miting de amploare în Bucureşti pentru susţinerea cabinetulu Dăncilă, acţiuni similare fiind anunţate şi în alte localităţi din ţară.

"Într-adevăr, organizăm pe data de 9 iunie un miting, atât la Bucureşti, de cea mai mare amploare. De asemenea, vor fi acţiuni similare în întreaga ţară pentru a ne exprima şi de această manieră, susţinerea pentru cabinetul Viorica Dăncilă, pentru implemtarea măsurilor economice care sunt apreciate de români. Avem susţinerea parlamentară pentru că citit comentarii că doar în parlament poate fi susţinut un guvern. Nu e adevărat, în toate ţările democrate pot să iasă oameni în stradă şi cu mesaje pozitive, nu doar pentru a striga jos ceva sau cineva", a declarat Gabriela Firea la România Tv.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat la rândul său că, dacă guvernarea va fi preluată în mod nelegitim, atunci PSD va utiliza ”toate mijloacele legale, constituţionale, publice, sociale pentru ca votul cetăţenilor din decembrie 2016 să fie respectat”, inclusiv un miting de susţinere a premierului.

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut, în mod repetat, demisia premierului Dăncilă, însă şeful Executivului a anunţat că are susţinere din partea majorităţii parlamentare şi nu va onora cererea.

Share pe Facebook

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.